«У наших стран много общих вызовов». О чём говорили Президент Беларуси и глава МИД Швейцарии

Новости Беларуси. Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Об этом 13 февраля заявил Александр Лукашенко на встрече с главой федерального департамента иностранных дел этой страны Иньяцио Кассисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый в истории визит официального представителя Швейцарии такого уровня в Беларусь.

Минск и Берн объединяет прежде всего торгово-экономическое сотрудничество. В 2019 году товарооборот составил почти 260 миллионов долларов. Швейцария входит в десятку стран по потреблению белорусских услуг и в число пяти крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В стране работают больше сотни компаний со швейцарским капиталом. Какими будут и дальше отношения Беларуси и Швейцарии? Подробности в репортаже Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Швейцария с населением 8,5 миллионов человек по рейтингам считается одной из самых счастливых стран и лучших по качеству жизни. Здесь учитывают ту самую продолжительность жизни (84 года) и ВВП на душу населения (практически 87 тысяч долларов). Понятно, благополучна страна и в экономическом плане. Это при том, что в Швейцарии минимум полезных ископаемых и плодородных земель, нет выхода к морю. Сами швейцарцы самым прибыльным своим природным ресурсом с гордостью называют людей. Немаленький процент государство активно инвестирует в образование своих граждан. Ежегодные расходы из бюджета – порядка 30 тысяч долларов. Швейцарские знания ценятся и за рубежом – это престижно.

Но успех у страны был не всегда. Еще каких-то 150 лет назад европейское государство считалось самым бедным в регионе. Но это страницы прошлого, а на страницах настоящего – в каждом абзаце об очередном успехе в промышленности. Зачем глава МИД Швейцарии завтракал со швейцарской диаспорой перед встречей с Президентом Беларуси? Встреча Александра Лукашенко с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии вполне объяснима. Страна – в пятерке крупнейших инвесторов в Беларусь. Но этот показатель не предел, нам явно есть что развивать.

– Приветствую вас, господин министр.

– Большое спасибо за прием. Приветствую вас также. Для зарубежных партнеров мы открыты. Готовы наращивать товарооборот, сегодня он 260 миллионов долларов, и, желательно, по позиции экспорта. Пока между ввозом и вывозом дисбаланс. Готовы говорить и о выгодных инвестусловиях для швейцарского бизнеса.

Александр Лукашенко: «Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования» В политику Иньяцио Кассис – медик по образованию – пришел 13 лет назад. Это первый визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня.

Глава МИД Швейцарии: Я не обижаюсь, когда вы сравниваете Беларусь со Швейцарией Президент в стране меняется каждый год. У них работает исполнительный совет из семи представителей – это и есть основной институт верховной власти в стране. Из совета выбирается первый среди равных сроком как раз на год.

О белорусско-швейцарских отношениях, Домрачевой и встрече с Александром Лукашенко. Интервью со швейцарским депутатом Маргарет Кинер Неллен Новости Беларуси. О расширении диалога между двумя странами задумались несколько лет назад. Здесь большую роль сыграл «украинский вопрос». Европа «присмотрелась» к Беларуси как мирной площадке.

Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской конфедерации:

У наших стран много общего, в том числе много общих вызовов. Мы находимся в похожей геополитической ситуации, окружены соседями, в том числе крупными и сильными государствами. Для Швейцарии это Германия, Франция, Италия. Для Беларуси – Россия, Польша и другие. И нам надо утверждаться, защищать свое место в этом окружении. И очень важный путь для этого – развитие дипломатии, поиск своего места на мировой арене. Мы рады, что Беларусь в последние годы как раз движется в этом направлении. Кроме того, ваша страна немало достигла в вопросах урегулирования украинского кризиса.

Один из самых значимых и успешных совместных проектов – предприятие «Штадлер Минск». Завод в Фаниполе работает с 2013 года. Все начиналось с покупки БЖД швейцарских электричек. После страны задумали создать одну на двоих площадку. Швейцарское качество и белорусский опыт – то, что особенно ценится на рынке.

Тише, технологичнее и удобнее – все самое лучшее с умом постарались объединить конструкторы и дизайнеры. Один из продуктов совместной работы – вагон поезда «нового поколения» столичной подземки, замена поездам-пенсионерам. Внутри – удобные места, сквозные проходы в вагонах, USB-розетки, места для людей с ограниченными возможностями.

Партнерство между странами дополняет и парламентская белорусско-швейцарская группа дружбы, которую создали в 2017-м. Это еще один импульс в двустороннем диалоге по всем направлениям.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Эта группа выступила определенным катализатором. Это банковская сфера, банковское сотрудничество; возможность общения бизнеса для того, чтобы создавались новые рабочие места, высокотехнологичные рабочие места с хорошими условиями труда, хорошей заработной платой. Макей: Беларусь и Швейцария вносят ощутимый вклад в снижение конфронтации и в укрепление стабильности в мире Тему сотрудничества после встречи во Дворце Независимости продолжили уже на переговорах в МИДе. Из главного – Швейцария намерена увеличить товарооборот с Беларусью вдвое.