Глава МИД Швейцарии: Я не обижаюсь, когда вы сравниваете Беларусь со Швейцарией

Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:

Спасибо, господин Президент, за эту возможность обменяться мнениями с вами. Это большая честь для нашей страны. Честно говоря, я не обижаюсь, когда вы или ваш министр иностранных дел сравниваете Беларусь со Швейцарией, называя Беларусь восточной Швейцарией. Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Беларуси. У нас действительно много общего. Это нам даёт возможность по строительству мостов сотрудничества.