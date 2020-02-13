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Глава МИД Швейцарии: Я не обижаюсь, когда вы сравниваете Беларусь со Швейцарией

13 февраля 2020 10:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой федерального департамента иностранных дел Швейцарии – Иньяцио Кассисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования»

Глава МИД Швейцарии: Я не обижаюсь, когда вы сравниваете Беларусь со Швейцарией-1

Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:   
Спасибо, господин Президент, за эту возможность обменяться мнениями с вами. Это большая честь для нашей страны. Честно говоря, я не обижаюсь, когда вы или ваш министр иностранных дел сравниваете Беларусь со Швейцарией, называя Беларусь восточной Швейцарией. Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Беларуси. У нас действительно много общего. Это нам даёт возможность по строительству мостов сотрудничества.

Глава МИД Швейцарии: Я не обижаюсь, когда вы сравниваете Беларусь со Швейцарией-4

В Минск швейцарская делегация приехала большим составом. В эти минуты зарубежные гости принимают участие в открытии посольства Швейцарии. Это хороший сигнал для углубления сотрудничества.    

# Беларусь-Швейцария # Александр Лукашенко # Иньяцио Кассис # Фотофакт

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