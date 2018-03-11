О белорусско-швейцарских отношениях, Домрачевой и встрече с Александром Лукашенко. Интервью со швейцарским депутатом Маргарет Кинер Неллен

Новости Беларуси. Недавно создана первая за 25 лет отношений швейцарская парламентская группа дружбы с Беларусью. В ее составе – Маргарет Кинер Неллен, глава комитета по финансам Национального совета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Леди из Швейцарии довольно известна – она адвокат и борец за права женщин, а еще возглавляет спортсоюз города Берна. Во многом благодаря ее речи на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Минске отклонили антибелорусскую резолюцию.

О перспективах белорусско-швейцарских отношений и не только с ней поговорила наш корреспондент Алена Сырова. Межпарламентская белорусско-швейцарская встреча позади. Вы в ней принимали непосредственное участие. Интересно ваше мнение о том, как же дальше будут развиваться наши двусторонние отношения?

Маргарет Кинер Неллен, сопредседатель межпарламентской группы дружбы Швейцария-Беларусь, депутат Федерального собрания Швейцарской Конфедерации:

То, что произошло – действительно историческое событие. Это первое такое взаимодействие – только представьте – в истории двух парламентов, когда председатель Палаты представителей вашего парламента приезжает сюда к нам, в Берн! Что будет дальше? У нас уже есть наметки. Мы многое обсудили.

Прежде всего, мы будем развивать туризм. Я думаю, вернее, знаю, что уже есть группы и туристы-одиночки, заинтересованные в путешествии в Беларусь, в изучении истории Беларуси, в особенности событий Второй мировой войны. Я считаю, каждый должен побывать в Бресте, как это сделала я в 2017 году, и поразиться.

Мы договорились и о взаимном обмене студентами. Это выгодно обеим странам. И, конечно, мы говорили о спорте. И мне лично это нравится, потому что я фанат женского футбола. И мне приятно, что наши две команды уже играют в одной группе. Так что наша команда побывает в Минске, а ваша в Швейцарии – это очень здорово! И лично я с большим удовольствием наблюдала за вашими успехами на Олимпийских играх в Корее! Я фанат вашей Дарьи Домрачевой.

И, конечно, у вас, у нас высокий экономический потенциал. Мы будем развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Один из участников группы дружбы со швейцарской стороны сам фермер. Так что будьте уверены: контакты между фермерскими хозяйствами будут. И в культурной сфере связи будут крепнуть.

Отдельная тема – сотрудничество в сфере телевидения. Мы со своей стороны предложили создать такое швейцарское вещание, которое бы распространялось и на Беларусь, показывало бы здешнюю жизнь и культуру. И ответный сигнал получало бы из Беларуси, чтобы швейцарцы могли узнавать о вашей стране. Жители Швейцарии не много знают о Беларуси. Вы сами Беларусь открыли не так давно.

Маргарет Кинер Неллен:

Да. Я принимала участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая в 2017 году проходила в Минске. Я возглавляла Парламентскую комиссию делегации из Швейцарии. Это был первый раз и для меня, и для моих коллег из швейцарского парламента, когда мы приехали в Беларусь. Так что мы были любопытны и заинтересованы. И вы знаете, мы были поражены тем, как была организована конференция. И сам Минск – он очень развитый. Мы могли разговаривать с людьми. Я, конечно, совсем немного говорю по-русски, чаще использовала английский, немецкий и французский.

С каким настроением вы приехали в Минск на Парламентскую ассамблею? Что, может быть, вас удивило в ее организации? Маргарет Кинер Неллен:

Одним из самых сильных впечатлений стала встреча с вашим Президентом, который присутствовал на открытии Парламентской ассамблеи. И это был первый раз, когда мы видели и слышали вживую Президента Лукашенко. Меня тогда поразила его вступительная речь. В кулуарах многие из парламентариев до начала конференции говорили и были скептически настроены в отношении ситуации с правами человека в Беларуси. Или критические мнения в отношении смертной казни, которая до сих пор существует в Беларуси.