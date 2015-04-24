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Беларусь в течение года откроет в Грузии посольство

24 апреля 2015 10:39
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Новости Беларуси. Беларусь в течение года откроет в Грузии посольство. Об этом сообщил Президент, посещая с визитом Аджарию. Александр Лукашенко пообщался с председателем правительства Автономной Республики Арчилом Хабадзе. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Аджария расположена на крайнем юго-западе страны и является одним из наиболее развитых регионов Грузии. Также это излюбленное место для отдыха туристов. Сюда активно привлекаются иностранные инвестиции. Основными партнерами сейчас являются Великобритания, Турция и Украина.  Есть интерес и к белорусским компаниям.

Позже Президент примет участие в церемонии подписания соглашения об установлении партнерских отношений между городами Брест и Батуми.

23 апреля Александр Лукашенко пообщался со своим коллегой Георгием Маргвелашвили. По итогам встречи на высоком уровне подписан пакет из 15 документов. Стороны договорились вывести товарооборот на отметку в 200 миллионов долларов, а также о реализации ряда пилотных проектов.

Александр Лукашенко:
Мы договорились о пилотных проектах — лифты, тракторы, нужные в Грузии, причем разных модификаций. Попробуем с этого начать. Мы готовы обеспечить Грузию в потребности в сельхозтехнике, коммунальной технике, городском пассажирском транспорте, в лекарственных средствах, продовольственной продукции. Об этом уже есть конкретные договоренности. Мы договорились на уровне правительств Грузии и Беларуси, что будут проработаны конкретные проекты, которые существенно повысят наш торгово-экономический потенциал.  

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Грузия

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