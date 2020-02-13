Александр Лукашенко: «Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования»

Новости Беларуси. Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Об этом 13 февраля заявил Александр Лукашенко на встрече с главой федерального департамента иностранных дел этой страны – Иньяцио Кассисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый в истории визит официального представителя Швейцарии такого уровня в Беларусь. Минск и Берн объединяет, прежде всего, торгово-экономическое сотрудничество. В 2019 году товарооборот составил почти 260 миллионов долларов. В последние годы наблюдаются рекордные показатели в части роста белорусского экспорта. В Швейцарию в основном поставляются специфическая линейка товаров – кузова для автомобилей, изделия из камня, овощи.

А вот цифра экспорта услуг превышает товарооборот. Швейцария входит в 10-ку стран по потреблению белорусских услуг, и в числе пяти крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В стране работают больше сотни компаний со швейцарским капиталом. «Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск» Один из самых успешных проектов – предприятие по выпуску подвижного состава «Штадлер Минск». Завод работает с 2013-го. Поезда «Штадлер» использует и Минский метрополитен. Стороны заключили договор на поставку 10 составов нового поколения.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой статус (благоприятный в мире) заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами.