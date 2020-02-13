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Александр Лукашенко: «Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования»

13 февраля 2020 10:48
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Новости Беларуси. Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Об этом 13 февраля заявил Александр Лукашенко на встрече с главой федерального департамента иностранных дел этой страны – Иньяцио Кассисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко: «Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования»-1

Это первый в истории визит официального представителя Швейцарии такого уровня в Беларусь.

Минск и Берн объединяет, прежде всего, торгово-экономическое сотрудничество. В 2019 году товарооборот составил почти 260 миллионов долларов. В последние годы наблюдаются рекордные показатели в части роста белорусского экспорта. В Швейцарию в основном поставляются специфическая линейка товаров – кузова для автомобилей, изделия из камня, овощи.

Александр Лукашенко: «Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования»-4

А вот цифра экспорта услуг превышает товарооборот.

Швейцария входит в 10-ку стран по потреблению белорусских услуг, и в числе пяти крупнейших инвесторов в экономику Беларуси.

В стране работают больше сотни компаний со швейцарским капиталом.   

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Один из самых успешных проектов – предприятие по выпуску подвижного состава «Штадлер Минск». Завод работает с 2013-го. Поезда «Штадлер» использует и Минский метрополитен. Стороны заключили договор на поставку 10 составов нового поколения.

Александр Лукашенко: «Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования»-7

 
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой статус (благоприятный в мире) заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами. 

Александр Лукашенко: «Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования»-9

У нас со Швейцарией всегда были добрые отношения. Хорошие отношения у нас и сейчас, политические. Но нам есть, куда расти. Особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика главное. Мы готовы (и такие примеры есть) предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Ваш визит очень важен. Он своевременный. Уверен: он даст толчок к углублению нашего сотрудничества.    

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# Беларусь-Швейцария # Александр Лукашенко # Иньяцио Кассис # Фотофакт

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