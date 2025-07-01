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Труп беженца обнаружили белорусские пограничники на границе с Латвией

01 июля 2025 10:31
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Очередной пример бесчеловечного отношения западных стран к беженцам. Труп мужчины африканской внешности обнаружили белорусские пограничники в непосредственной близости от латвийского заграждения. Инцидент произошел 27 июня в Верхнедвинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ни документов, ни телефона, ни каких-либо личных вещей при погибшем не оказалось, а на теле обнаружены многочисленные побои. Все это говорит о насильственном выдворении с территории сопредельного государства. Следственно-оперативной группе удалось установить личность беженца – им оказался 29-летний гражданин Эритреи. Следователями возбуждено уголовное дело. 

Труп беженца обнаружили белорусские пограничники на границе с Латвией-2

Оксана Лазько, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области:
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр. Зафиксирована следовая картина. Назначены необходимые экспертные исследования.

Отметим, это далеко не первый подобный инцидент. Только с начала года на белорусско-латвийском участке границы были найдены погибшими девять беженцев. С 2021 года жестокая миграционная политика сопредельных стран привела к гибели 75 человек.

# Государственная граница Беларуси

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