Труп беженца обнаружили белорусские пограничники на границе с Латвией

Очередной пример бесчеловечного отношения западных стран к беженцам. Труп мужчины африканской внешности обнаружили белорусские пограничники в непосредственной близости от латвийского заграждения. Инцидент произошел 27 июня в Верхнедвинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ни документов, ни телефона, ни каких-либо личных вещей при погибшем не оказалось, а на теле обнаружены многочисленные побои. Все это говорит о насильственном выдворении с территории сопредельного государства. Следственно-оперативной группе удалось установить личность беженца – им оказался 29-летний гражданин Эритреи. Следователями возбуждено уголовное дело.