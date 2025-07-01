Лукашенко: защита Родины – труд нелёгкий, но очень благородный!

Защита Родины – труд нелегкий, но очень благородный, а люди в погонах в нашей стране всегда пользовались авторитетом и уважением. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений, а также высшего офицерского состава. Отметим, как знак особого уважения и уже по традиции, торжественный прием проводится накануне главного государственного праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 человек 1 июля были приглашены во Дворец Независимости. Их профессиональные успехи переоценить невозможно, учитывая нестабильную обстановку в мире и непосредственно в нашем регионе. Президент озвучил лишь ряд угроз, которым подвергается Беларусь. Так, в западных СМИ усиливается истерия по поводу «угрозы с Востока», а руководство Евросоюза заявляет о намерениях реализовать «Программу перевооружения Европы», предварительный бюджет которой порядка 800 миллиардов евро.

Вместе с тем Президент подчеркнул: нам есть чем ответить. За три десятилетия в стране создана современная, боеспособная и хорошо вооруженная армия. На любые агрессивные выпады готовы дать самый жесткий ответ, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я абсолютно убежден. Это не только моя точка зрения. Ракеты, самолеты, наконец, беспилотники – это хорошо, но судьбу любого боя, любой войны будет решать командир и его подчиненные, солдаты. Они будут решать. Мы постоянно изучаем опыт современных войн, анализируем, используем все, что может усилить нашу и российскую оборону. Речь идет о технике вооружения и, что не менее важно, профессионализме, сплоченности, морально-волевых качествах солдат и офицеров. Защита Родины – труд нелегкий, но очень благородный, а люди в погонах в нашей стране всегда пользовались авторитетом и уважением у нашего народа. Я абсолютно уверен и верю в каждого из вас. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия, больших успехов на новых должностях. В добрый путь, уважаемые офицеры!

Также глава государства отметил, что с получением диплома Военной академии учеба не заканчивается. Уже в сентябре многие из сегодняшних гостей Дворца Независимости примут участие в совместном стратегическом учении Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2025». Это будет тест на соответствие требованиям современной войны, подчеркнул Александр Лукашенко.