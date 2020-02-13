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Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны

13 февраля 2020 16:38
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Новости Беларуси. График Иньяцио Кассиса в Минске был настолько плотным, что журналистам, чтобы пообщаться, пришлось буквально ловить его на лету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашей коллеге Яне Шипко все же удалось задать несколько вопросов сразу после открытия посольства.

Яна Шипко, корреспондент:
Какое значение для двусторонних отношений имеют сегодняшние события?

Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны-1

Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:
Значение очень большое. Мой первый официальный визит, открытие посольства. Это два очень важных шага на пути интенсификации наших отношений.

Яна Шипко:
Вы начали свою речь словами нашего классика Якуба Коласа о том, что смысл жизни – непрерывное движение. А какие сейчас открываются направления для, как говорится, движения на сближение?

Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны-4

Иньяцио Кассис:
Да, как я уже отмечал, Беларусь сейчас двигается в правильном направлении. Это положительно сказывается на развитии отношений. И мы будем работать над этим и дальше вместе.

Яна Шипко:
Поможет ли это также активизировать экономическое сотрудничество, чтобы было больше таких успешных примеров, как «Штадлер»?

Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны-7

Иньяцио Кассис:
Конечно, это одна из наших главных целей – работать над наращиванием экономического потенциала и улучшением взаимной торговли.

Яна Шипко:
Часто говорят, что Беларусь – это Восточная Швейцария. А вы заметили сходство?

Иньяцио Кассис:
Да, мне тоже импонирует это сравнение. И я был очень горд, когда господин министр Макей в интервью Suddeutsche Zeitung назвал Швейцарию примером для вашей страны. Мы этому очень рады.

Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны-10

# Беларусь-Швейцария # Иньяцио Кассис # Яна Шипко # Фотофакт

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