Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны

Новости Беларуси. График Иньяцио Кассиса в Минске был настолько плотным, что журналистам, чтобы пообщаться, пришлось буквально ловить его на лету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашей коллеге Яне Шипко все же удалось задать несколько вопросов сразу после открытия посольства. Яна Шипко, корреспондент:

Какое значение для двусторонних отношений имеют сегодняшние события?

Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:

Значение очень большое. Мой первый официальный визит, открытие посольства. Это два очень важных шага на пути интенсификации наших отношений. Яна Шипко:

Вы начали свою речь словами нашего классика Якуба Коласа о том, что смысл жизни – непрерывное движение. А какие сейчас открываются направления для, как говорится, движения на сближение?

Иньяцио Кассис:

Да, как я уже отмечал, Беларусь сейчас двигается в правильном направлении. Это положительно сказывается на развитии отношений. И мы будем работать над этим и дальше вместе. Яна Шипко:

Поможет ли это также активизировать экономическое сотрудничество, чтобы было больше таких успешных примеров, как «Штадлер»?