«Люди обгадились и смотрели, что будет». Почему ярые сторонники «распять Пригожина» молчали 24 июня?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бойцов за Донбасс и новости с фронта. В гостях публицист Юрий Терех и общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны» Анна Лисовенко.

Юрий Терех, публицист:

Потому что люди обгадились и смотрели, что будет. Надо или как-то свои идеалы, убеждения отстаивать всегда, независимо от ситуации, либо ждать, а потом выходить и обувать удобную обувь. Так со многими и произошло. Я уверен, что всех, кто сразу занял более-менее правильную позицию, запомнили, переписали. А тех, кто молчал и только под конец начал выскакивать, тоже запомнили.

Григорий Азаренок:

Пишут в одном из каналов в интернете: да он может что угодно говорить, Батька даже из оппозиционера, пойманного за хвост самолета, готового политработника сделал, аж заслушаться можно.

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