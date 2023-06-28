«Люди обгадились и смотрели, что будет». Почему ярые сторонники «распять Пригожина» молчали 24 июня?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бойцов за Донбасс и новости с фронта. В гостях публицист Юрий Терех и общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны» Анна Лисовенко.
Григорий Азаренок, СТВ:
Все, кто сейчас кричат «распять Пригожина», перестрелять, поубивать, что-то они в субботу отмалчивались.
Юрий Терех, публицист:
Потому что люди обгадились и смотрели, что будет. Надо или как-то свои идеалы, убеждения отстаивать всегда, независимо от ситуации, либо ждать, а потом выходить и обувать удобную обувь. Так со многими и произошло. Я уверен, что всех, кто сразу занял более-менее правильную позицию, запомнили, переписали. А тех, кто молчал и только под конец начал выскакивать, тоже запомнили.
Григорий Азаренок:
Пишут в одном из каналов в интернете: да он может что угодно говорить, Батька даже из оппозиционера, пойманного за хвост самолета, готового политработника сделал, аж заслушаться можно.
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