«Как дочка полка была». История юной девушки, которая ребёнком застала войну, а в 18 решила воевать на передовой

Григорий Азаренок, СТВ: Мы вас представляли как человека, который проживает там, в зоне специальной военной операции. А вы этой войны хлебнули с самого детства, с 14 лет. Расскажите вашу историю. Как в вашу жизнь пришла война? Как вы оказались на передовой в таком юном возрасте?

Анна Лисовенко, общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны»: Донецкая Республика, раньше это была Донецкая область, город Макеевка, тут я родилась и выросла. Так сложилось, что в 2014 году произошел конфликт, все эти митинги. И потом непонятная для меня ситуация: вертолета начали летать, военные ходят, БТР ездят. Раньше такого никогда не было, потому что наш город, вроде, не военный был. Я не замечала никогда такого. С этого момента все для меня началось в 2014 году.

Григорий Азаренок:

Как вы оказались в боевом подразделении? Почему приняли для себя такое решение?

Анна Лисовенко:

Служить я собиралась изначально, с самого начала войны в 2014 году. Но так как мне было 14 лет, я не могла никуда поступить на службу и проявлять себя как боец. Поэтому занималась гуманитарными миссиями, привозила нашим бойцам все, что могла. Это и продукты, и вещи, и воду. Общалась с ними как со своими близкими. Многие из них находились в командировках, они приезжали как добровольцы, и у некоторых не было семей рядом. А я как маленький ребенок, как у них были дети дома, заменяла их детей. Немножко скрашивала их жизнь таким образом. Все дальше и дальше время шло, я росла. Как только исполнилось 18, я стала ездить на передовые позиции к ребятам. Первый раз я в 17 лет туда поехала, как дочка полка была. А как 18 исполнилось, стала служить. В том году, в декабре, подписала контракт со штурмовой бригадой «Ветераны» и нахожусь там.

Читайте также:

«Люди обгадились и смотрели, что будет». Почему ярые сторонники «распять Пригожина» молчали 24 июня?

«У каждого есть своя дорога к храму». Пустовой о Беларуси Лукашенко

«Смена режима». Почему электорату лучше не шутить на выборах? Пример Молдовы от Пустового