«Как дочка полка была». История юной девушки, которая ребёнком застала войну, а в 18 решила воевать на передовой

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бойцов за Донбасс и новости с фронта. В гостях публицист Юрий Терех и общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны» Анна Лисовенко.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бойцов за Донбасс и новости с фронта. В гостях публицист Юрий Терех и общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны» Анна Лисовенко.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы вас представляли как человека, который проживает там, в зоне специальной военной операции. А вы этой войны хлебнули с самого детства, с 14 лет. Расскажите вашу историю. Как в вашу жизнь пришла война? Как вы оказались на передовой в таком юном возрасте?
Анна Лисовенко, общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны»:
Донецкая Республика, раньше это была Донецкая область, город Макеевка, тут я родилась и выросла. Так сложилось, что в 2014 году произошел конфликт, все эти митинги. И потом непонятная для меня ситуация: вертолета начали летать, военные ходят, БТР ездят. Раньше такого никогда не было, потому что наш город, вроде, не военный был. Я не замечала никогда такого. С этого момента все для меня началось в 2014 году.
Григорий Азаренок:
Вы боец штурмовой бригады «Ветераны», правильно?
Анна Лисовенко:
Да.
Григорий Азаренок:
Как вы оказались в боевом подразделении? Почему приняли для себя такое решение?
Анна Лисовенко:
Служить я собиралась изначально, с самого начала войны в 2014 году. Но так как мне было 14 лет, я не могла никуда поступить на службу и проявлять себя как боец. Поэтому занималась гуманитарными миссиями, привозила нашим бойцам все, что могла. Это и продукты, и вещи, и воду. Общалась с ними как со своими близкими. Многие из них находились в командировках, они приезжали как добровольцы, и у некоторых не было семей рядом. А я как маленький ребенок, как у них были дети дома, заменяла их детей. Немножко скрашивала их жизнь таким образом. Все дальше и дальше время шло, я росла. Как только исполнилось 18, я стала ездить на передовые позиции к ребятам. Первый раз я в 17 лет туда поехала, как дочка полка была. А как 18 исполнилось, стала служить. В том году, в декабре, подписала контракт со штурмовой бригадой «Ветераны» и нахожусь там.
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