Лукашенко: Беларусь и Индия вполне могут достичь товарооборота в 3 млрд долларов

Беларусь и Индия намерены увеличить взаимный товарооборот до 3 миллиардов долларов. Об этом шла речь сегодня, 4 ноября, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Ашоком Кумаром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны уверены – заявленная цель вполне достижима. Тем более что дипломатические отношения между странами насчитывают уже более 30 лет. Белорусский лидер трижды посещал Индию с официальными визитами, последний раз – в 2017 году. Регулярно Александр Лукашенко общается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на международных площадках. А в 2024 году, по приглашению индийского лидера, Президент Беларуси выступил на открывающей сессии третьего онлайн-саммита «Голос Глобального Юга», что стало символом активного диалога между Минском и Нью-Дели. Экономическое сотрудничество также набирает скорость. В прошлом году товарооборот превысил 498 миллионов долларов –114,3 % к уровню 2023 года. Индия сегодня – первая страна в мире по численности населения, в стране проживают более 1 миллиарда 463 миллионов человек. Такой масштаб открывает широкие перспективы для взаимодействия – от промышленности и науки до образования, культуры и обмена технологиями. Беларусь готова предложить надежные партнерские решения в самых разных сферах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос нашего сотрудничества (Беларуси с Индией) весьма актуальный сейчас и находится на особом контроле. Еще откровеннее могу сказать, что мы далеко не все реализовали и даже близко к тому не подошли, чтобы реализовать те возможности, которыми мы сегодня обладаем. Хоть мы в два раза повысили наш товарооборот, достигнув полумиллиарда долларов, но в наших отношениях это почти ничто. И та планка, к которой мы стремимся – 2-3 миллиарда долларов в год товарооборота – это вполне реально и достижимо. Поэтому главный вопрос – это активизация нашего сотрудничества. Наш министр иностранных дел доложит, какие в этом направлении принимаются меры нами. Но мы хотели бы, чтобы и индийская сторона к процессу активизации нашего торгового оборота подключилась основательно. Я знаю, что вы это сделать можете. У нас большой опыт накоплен, большая предыстория наших отношений еще с советских времен. Поэтому мы хотели бы с вами активизировать торгово-экономические отношения. Что касается политических, дипломатических отношений, они находятся на достаточно высоком уровне, но торгово-экономические отношения могли бы дать этому серьезное ускорение и толчок.