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Новости по тегу #Казахстан

Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
30 сентября 2026 19:50

Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом

В Казахстане прошли выборы в новый однопалатный парламент
24 августа 2026 07:55

В Казахстане прошли выборы в новый однопалатный парламент

ЦИК Беларуси дал положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане
23 августа 2026 13:37

ЦИК Беларуси дал положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане

Выборы в Курултай: в Минске и Бресте работают участки для голосования граждан Казахстана
23 августа 2026 10:50

Выборы в Курултай: в Минске и Бресте работают участки для голосования граждан Казахстана

Экспертные миссии от СНГ и ШОС начали работу на выборах в новый парламент Казахстана
23 августа 2026 07:48

Экспертные миссии от СНГ и ШОС начали работу на выборах в новый парламент Казахстана

Глава МИД Беларуси с официальным визитом посетит Казахстан
14 апреля 2026 05:52

Глава МИД Беларуси с официальным визитом посетит Казахстан

Премьер-министр Беларуси направился в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета
26 марта 2026 07:43

Премьер-министр Беларуси направился в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета

Лукашенко: Беларусь и Казахстан запросто могут удвоить товарооборот
17 марта 2026 16:42

Лукашенко: Беларусь и Казахстан запросто могут удвоить товарооборот

Члены Совета Республики участвовали в мониторинге конституционного референдума в Казахстане
16 марта 2026 06:44

Члены Совета Республики участвовали в мониторинге конституционного референдума в Казахстане

В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек
27 февраля 2026 10:51

В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек

Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь
04 февраля 2026 13:56

Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь

Беларусь представлена на выставке «Пищевая промышленность» в Казахстане
13 ноября 2025 06:18

Беларусь представлена на выставке «Пищевая промышленность» в Казахстане