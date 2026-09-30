Новости по тегу #Казахстан

В Национальном аэропорту Минск его встретил глава белорусского правительства Александр Турчин.
По числу набранных голосов лидирует правящая «Адилет». Ее поддержали более 70 % избирателей.
Посетив 15 избирательных участков в Астане, председатель ЦИК Игорь Карпенко констатировал высокий уровень подготовки членов избирательных комиссий.
Чтобы сделать свой выбор, необходимо иметь лишь паспорт гражданина Казахстана и быть совершеннолетним.
Миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ, контролируемая заместителем председателя Совета Республики Беларуси Игорем Брилевичем, провела встречи с руководством участвующих партий.
Ключевым событием станет открытие Генерального консульства Беларуси в Алматы – это усилит поддержку бизнеса, логистики и экспортных проектов.
Межправсовет в Шымкенте пройдет и в узком, и в расширенном форматах. В повестку включены вопросы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия по различным направлениям.
17 марта во Дворце Независимости состоялась продуктивная и позитивная встреча главы государства с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Тимуром Жаксылыковым.
В Астане глава Миссии наблюдателей от СНГ Игорь Петришенко сообщил, что мониторинг начался еще 24 февраля. В стране работали шесть долгосрочных наблюдателей, всего аккредитован 161 международный эксперт.
Сильный хлопок раздался в здании, которое пристроено к пятиэтажному дому, после чего там вспыхнул пожар.
Двусторонним отношениям Беларуси и Казахстана уже более 30 лет. К 2030 году государства планируют нарастить взаимный товарооборот до двух миллиардов долларов.
Белорусские товары в рамках выставки представляются не впервые. Предприятия мясоперерабатывающей и молочной отрасли с каждым годом расширяют продуктовый ассортимент.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33