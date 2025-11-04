Премьер-министр Беларуси направился с официальным визитом в Казахстан

О развитии сотрудничества Беларуси и Казахстана в ближайшие дни будут говорить в Астане. С официальным визитом в казахстанскую столицу направилась правительственная делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона везет пакет предложений по расширению взаимодействия, о чем ранее в ходе телефонного разговора договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Накануне по итогам доклада главе государства Александр Турчин рассказал, что ключевым вопросом в повестке предстоящих переговоров значится сотрудничество в сфере машиностроения. Однако в целом спектр тем широкий. Это и цифровое развитие, и поставки продовольствия. Вопросы углубления двустороннего сотрудничества будут обсуждены на встрече с Президентом Казахстана.

Лукашенко заслушал доклад премьер-министра – Турчин поделился подробностями.

В программе двухдневного визита также переговоры с премьер-министром Олжасом Бектеновым в узком и расширенном составах. Планируется подписание ряда международных документов. Кроме того, Александр Турчин посетит Центр поддержки цифрового правительства Казахстана и международный технопарк IT-стартапов «Астана Хаб». В Казахстане расположен ряд совместных предприятий. Это проекты с ключевыми флагманами машиностроения: МТЗ, «Гомсельмаш», МАЗ, БЕЛАЗ. Дальнейшая интенсификация белорусско-казахстанского сотрудничества – главная цель визита.