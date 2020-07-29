«Три мы видим центра управления: один в Польше, один ресторатор на Украине, пытающийся возглавить процесс, и сбежавший якобы айтишник в России»

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

При прочтении этих конгениальных идей, которыми нас хотят осчастливить, что Вас зацепило больше всего?

Об альтернативных кандидатах: «Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину и переименованием населённых пунктов и улиц»

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра EcooM:

Меня? Слушайте, можно я буду использовать риторику понятную этим кухаркам? Великий же сказал, что каждая кухарка может управлять государством. Да, я перефразировал, потому что они на практике хотят это показать. Но на понятном термине – это сборная солянка из объедков, в которых вы хотите найти, чьё мясо было. Так вот это, сваленное в кучу – оппозиционные реплики какие-то там, всё, что угодно…

Игорь Марзалюк:

Заимствованные из чужих программ.

Сергей Мусиенко:

Да. Работавшие, не работавшие. Они не мыслят вот этими категориями, о которых Вы говорите – слишком сложно и научно.

Они поэтому и чётко говорят: «Я котлетами займусь». Поэтому лозунг нужен. А вот что в текстах – не надо грамматику искать. Никто её не читал, это лишнее, это наносное.

Три мы на сегодня видим центра управления: это один в Польше, один ресторатор на Украине, этот, пытающийся возглавить процесс, и сбежавший якобы айтишник в России. Но за всем этим, конечно, стоит сила, потому что мы видим ресурсы. То, что мы видим – здесь не скупятся на деньги. Такого не было.