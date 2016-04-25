Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 24 апреля: Послание Президента Республики Беларусь

Президент Беларусь Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием белорусскому народу и парламенту. Это уже двадцатое ежегодное Послание. Безусловно, вопросы касаются в большей степени краткосрочной перспективы, однако не вредно будет вспомнить, как же происходили все эти послания предыдущие 20 лет. Для того чтобы понять, что происходит.
Гости программы:
Игорь Марзалюк, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
Алексей Ваганов, бизнесмен;
Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь;
Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, доктор педагогических наук, профессор;
Артур Карпович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь;
Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.