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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 24 апреля: Послание Президента Республики Беларусь

25 апреля 2016 08:10
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Президент Беларусь Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием белорусскому народу и парламенту. Это уже двадцатое ежегодное Послание. Безусловно, вопросы касаются в большей степени краткосрочной перспективы, однако не вредно будет вспомнить, как же происходили все эти послания предыдущие 20 лет. Для того чтобы понять, что происходит.

Гости программы:

Игорь Марзалюк, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Алексей Ваганов, бизнесмен;

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь;

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, доктор педагогических наук, профессор;

Артур Карпович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь;

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

# Александр Ивановский # Леонид Маринич # Александр Жук # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Игорь Марзалюк # Артур Карпович # Алексей Ваганов

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