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Беларусь и Таджикистан обсудят перспективы экономического сотрудничества

25 апреля 2016 07:58
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Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан обсудят перспективы экономического сотрудничества. Поиском новых путей для развития партнерских отношений займется межправительственная комиссия, которая соберется 25 апреля в Душанбе. Кроме того, стороны планируют рассмотреть ход реализации совместных проектов в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.

В центре внимания также вопросы взаимодействия в области науки и техники. В настоящее время в Таджикистане идет работа над созданием сборочного производства навесного и прицепного оборудования. Прорабатывается и возможность организации там сборки белорусских тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Таджикистан

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