Векторы развития Беларуси – Президент обратился с Посланием к народу и парламенту

Новости Беларуси. Событие, которое определяет ориентиры в жизни страны на ближайшее будущее. Президент Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Основным и самым масштабным блоком, как и ожидалось, стала экономика. И, как подчеркнул глава государства, нынешний год должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в этой сфере. 2016-й станет серьезным экзаменом для всей вертикали власти. Внешняя и социальная политика, инвестиции и бизнес, наука и инновации, безопасность – все то, что действительно близко каждому белорусу.

Особенность нынешнего Послания к белорусскому народу и Национальному собранию в том, что для вновь избранного Президента оно первое. А для V созыва белорусского Парламента – последнее. Осенью будет избран новый состав. Тем не менее 2016 год для социально-экономического развития страны должен стать прорывным.

Первое, на чем акцентирует внимание глава государства, – 2016 год станет экзаменом для всех ветвей власти. Год становится началом отсчета нового этапа для истории Беларуси еще и потому, что мировая экономика испытывает серьезные трудности. И это ощущается везде, в любой точке мира. Цены на нефть и газ не растут, а падают. Старые принципы работы малоэффективны. Поэтому государства, чье благосостояние зависит от того, насколько успешно они продадут свои товары за границу, пересматривают и перестраивают методы работы. Беларусь – страна, которая 70% своей продукции продает на экспорт. Дорожная карта у республики – «что делать, чтобы сейчас не упустить момент» – есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все решения, что касаются экономики, как никогда в этом году конкретизированы и приняты. Их просто нужно реализовать. Прямым руководством к действию является всеми нами (и вами, и мной, и Правительством) разработанный указ от 23 февраля 2016 года №78. В нем определены основные направления работы, предельно четко расписано каждому, что и как делать. Остановлюсь на главном – на факторах роста и резервах, способных обеспечить устойчивое развитие. Снижение всех видов затрат на производство и реализацию продукции. Это стратегическое направление повышения конкурентоспособности экономики. Оно касается каждого рабочего места, технологического участка, завода, сельхозпредприятия, региона и отрасли. Хочу особо подчеркнуть, что перед государственными органами поставлена задача обеспечить снижение себестоимости не менее чем на 25%. И она должна быть выполнена. Уважаемые друзья, особенно руководителей касается, всего лишь на 25%. А ведь в тех странах, с которыми мы конкурируем, себестоимость продукции при значительно более высоких затратах на энергоресурсы и прочее значительно ниже, чем у нас. А нам с ними и дальше предстоит конкурировать. Поэтому всего лишь 25%. Но не в два и в три раза.

Белорусские товары должны быть конкурентными. И внутренние резервы для устойчивого развития и рывка вперед тоже найти можно. Это, в общем-то, простые и доступные для реализации вещи. Экономия, бережливость, рациональность, уход от посреднических схем – еще много чего можно назвать. Тот случай, когда масса мелких, казалось бы, моментов приносит ощутимый эффект – складывается в миллионы и миллиарды. Копейка рубль бережет.

Александр Лукашенко:

Последнее время наши компетентные органы вскрыли ряд вопиющих фактов. Некоторые компании закупали за рубежом продукцию, затем проводили ее через свои дочерние фирмы, продавали белорусским предприятиям в 2, 3, а то и в 5 раз дороже, и снова деньги выводили в офшоры или на подконтрольные компании за пределами страны. От такой предприимчивости двойной ущерб. И, что удивительно, больше всего это касается нашего агропромышленного сектора. Кто бы мог подумать. Бедолаги. Платят в пять раз дороже. Сами не могут закупить. С одной стороны, у предприятий из-за этого значительно возрастает себестоимость продукции и снижаются доходы. А с другой, из-за ухода от налогов, вывода капиталов за рубеж страдает государственный бюджет и экономика в целом.

Создание 50 тысяч новых рабочих мест за этот год – железное требование Президента. Как и создать благоприятные условия для самозанятости людей. Тому, кто не может самостоятельно найти работу, государство снова готово подставить плечо.

Александр Лукашенко:

В последнее время нам все больше говорят и заявления идут: миллион создать. Конечно, смешно. Для того, чтобы миллион рабочих мест создать, надо иметь миллиарды долларов. Это во-первых. Во-вторых, надо иметь высококвалифицированных работников. А в-третьих, ведь рабочие места не нужны вчерашнего дня. Нужны рабочие места завтрашнего дня. А это значит, что нам надо создать за пять или год, как там предлагается, новую экономику Беларуси, чтобы на эти предприятия трудоустроить миллион человек. Поэтому мы - реалисты, стоим на земле. Нам надо 50 тысяч новых рабочих мест. Каждому задание доведено. Выполняйте. И помните: рабочие места создаются не для отчетов, а для людей, конкретного человека, который живет на белорусской земле. Если вдруг на МАЗе, «БелАЗе», МТЗ или других предприятиях происходит оптимизация, высвобождается энное количество работников, то этих людей руководители должны взять за руку, перевести через дорогу и трудоустроить вместе с местными органами власти на новом рабочем месте, а не выкидывать на улицу. Я это говорю не в первый раз, но спрос за это в этом году будет жестокий.

С точки зрения денег, необходимых для вливания в экономику, Беларусь тоже не останется наедине с трудностями. Во-первых, есть партнерские договоренности с Россией. Во-вторых, с Китаем – его кредиты уже готовы влиться в производство. В-третьих, продолжаются переговоры с Международным валютным фондом. Проблема сегодня – создать полноценный портфель окупаемых проектов, а не найти деньги.

Александр Лукашенко:

Сегодня в мире одним из крупнейших инвесторов является Китайская Народная Республика. Для Беларуси в настоящее время открыта кредитная линия на $8 млрд и обещано при освоении миллиардов долларов столько, сколько надо для Беларуси со стороны наших друзей из Китайской Народной Республики. Но самое удивительное, вы даже подумать не могли на заре своей парламентской деятельности, когда вы пришли в этот зал, что у нас в Беларуси высшие должностные лица, Правительство, губернаторы и прочие руководители не могут сформировать нормальный портфель проектов под эти инвестиции.

Очень простые, но и очень эффективные принципы, которые необходимо повсеместно взять на вооружение, – поиск новых рынков, диверсификация старых, а также импортозамещение.

Александр Лукашенко:

Мы очень точно, извините за нескромность, уловили будущую ситуацию и еще 5-7 лет тому назад заговорили о диверсификации. И также платежеспособность, спрос на наших рынках был нормальным, но мы понимали, что зависеть так сильно от одного рынка сбыта нельзя. Это приведет к беде. Такая тенденция сегодня вырисовывается.

В 2015 году для создания условия доступа на новые рынки было сделано немало, в том числе на высшем уровне. Достигнуты договоренности о расширении торгово-экономического сотрудничества с Китаем, Индией, Пакистаном, Вьетнамом. Активная позиция Правительства должна быть в реализации инициативы сопряжения экономического пояса «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза для устранения барьеров и ограничения торговли. Ключевым фактором продвижения экспорта является обеспечение пакетного принципа продаж, в комплексе с послепродажным обслуживанием, оперативным ремонтом, дополнительным сервисом.

Беларусь уже не первый год занимается импортозамещением. Однако сейчас этому направлению надо придать новый импульс и смысл. Сфер применения достаточно много. Основной элемент динамичного импортозамещения – расширение объемов локализации производств на совместных предприятиях. Имея в Беларуси крупные сборочные производства, мы до сих пор завозим комплектацию из-за границы. Кресла, отделочные материалы, автомобильные стекла, автокомпоненты. А ведь их надо делать у нас. Вот где ниша для наших предпринимателей и направление конкретной работы экономического штаба страны. Ключевой параметр результативности работы Правительства в этом направлении определен. Прирост не менее чем на 600 млн долларов импортозамещающей продукции ежегодно. Качество продукции – это важнейшая составляющая конкурентоспособности. На каждом предприятии диктатура качества должна стать показателем профессионализма в организации производства. Сегодня ослаблена требовательность к руководству предприятий за внедрение систем управления качеством, отраслевые стандарты ниже лучших мировых практик, работу по продвижению передовых методик в стране должен возглавить Госстандарт.

В условиях ограниченных минерально-сырьевых ресурсов стратегической линией развития для нашей страны становится переход на путь инновационного развития.

Больше 60% своей продукции Гомельский химзавод поставляет на экспорт. За 2016 год наторговали на 164 миллиона долларов. Фосфорные удобрения из Беларуси – залог хороших урожаев у украинских, у польских, у прибалтийских фермеров.

Виталий Осипенко, сотрудник предприятия химической промышленности:

Как сегодня совершенно правильно сказал глава государства, что все рынки должны быть диверсифицированы, продукция должна в первую очередь продаваться, продаваться эффективно. На сегодняшний день мы экспортируем более чем в 10 стран. Конечно, есть определенные для нас традиционные рынки. Это рынки Польши, Литвы, Латвии, той же соседней Украины. Но при этом, занимаясь диверсификацией, мы обозначили свое присутствие на рынках таких стран, как Венгрия, Молдова, Грузия.

Стратегическая цель для Беларуси – экономика знаний. Сегодня она выводит государства в промышленные и мировые лидеры. В нее стекаются инвестиции со всего мира. Например, разработчики нового смартфона получают львиную долю прибыли с его продаж – гораздо больше половины. Те, кто его собирает, это даже не 10% от прибыли. Высокий процент дает продукт с высокой добавленной стоимостью, а не продажа сырья. Интеллект, наука, знания – вот главный ресурс любой экономики.

Александр Лукашенко:

Главное богатство, не сегодня, а завтра богатство – это мозги, наука, инновации, а не то, что Господь положил в землю. От этого многие страны уходят. И уже ушли, потому что создается продукт будущего. Продукт, в который заложили мозги и передовые технологии, – это продукт с высочайшей добавленной стоимостью. И мы кое-где и кое-какие продукты подобные делать научились.

Активно ведется работа по поиску новых точек роста экономики, которые дадут устойчивую динамику ее развития. Во-первых, Китайско-белорусский индустриальный парк. Здесь создается площадка для привлечения высокотехнологичных и конкурентоспособных проектов. Работа, к сожалению, идет из рук вон плохо, и в ближайшее время там будут приняты жесточайшие меры, в том числе и кадровые. Там должны быть созданы предприятия послезавтрашнего дня. Предприятиям вчерашнего и сегодняшнего дня на этой площадке делать нечего. Знаете по каким причинам. Прежде всего продукцию мы не сможем сегодня реализовать здесь, в Европейском союзе, и в мире вообще. Во-вторых, Белорусская атомная станция. Мы должны использовать преимущества ядерной энергетики для формирования вокруг АЭС кластера энергоемких производств и повышения конкурентоспособности экономики. При этом публично сегодня однозначно хочу заявить: у нас будет «переизбыток», как говорят, электроэнергии после сдачи атомной станции. Я взял в кавычки. Никакого переизбытка не будет и не должно быть, если мы правильно и вовремя к этому подготовимся. Давайте перестраивать нашу экономику и наших людей на электричество. Вместо природного газа, нефти и так далее, где можно заместить это собственным продуктом, электроэнергией. Сегодня автомобильное производство все больше и больше ориентируется на автомобили (и грузовые, и легковые, особенно легковые) на электро. Почему нам этим сегодня не заниматься. Почему в быту не ориентировать людей на электричество, при этом, коль у нас будет так называемый переизбыток, избыток электроэнергии, уменьшить значительно цены на этот товар. К этому надо готовиться сегодня, это задача дня.

Мы недавно говорили о космосе. Кто-то когда-то был против запуска этой «БелКи» и так далее. Сегодня у нас уже спутник связи летает и прочее. Сегодня уже никто не говорит о том, что мы поступили неправильно, потому что мы не только новых людей порождаем в Беларуси, которые мыслят космическими категориями. Мы создали целую сферу, целый пласт производств, которые работают на космос.

«Зеленая» индустрия. Речь идет о новых безопасных стандартах качества производимой продукции. Это основа диверсификации нашего экспорта для выхода на рынки развитых стран и инвестиции в будущее. Поручаю Правительству до 1 июля 2016 года обеспечить подготовку государственной программы инновационного развития, в которой определить все ключевые подходы, приоритетные направления, первоочередные меры, инструменты для формирования экономики знаний. В реализации инновационной стратегии первое место отводится Национальной академии наук и Парку высоких технологий. Мы давно обсуждали новый формат работы Национальной академии наук, создание научной инновационно-производственной корпорации, ориентированной на формирование высокотехнологичного сектора на собственной исследовательской и технологической базе. Полагаю, что сегодня Академия наук может интенсивно развивать космическую деятельность, нано- и биоиндустрию, робототехнику.

Большие перемены грядут и в механизме внедрения новейших разработок в производство.

Александр Лукашенко:

У нас всегда была проблема: вот мы, ученые, изобрели, а вот они брать не хотят. Вопрос решен просто: за все отвечает руководитель Академии наук. Если он определил, что это прорывные технологии созданы, и он передал в Правительство и указал или не указал, кто это будет в стране реализовывать, это должно реализовываться мгновенно, немедленно, без всяких аргументов и споров. Совместно с ГКНТ, Парком высоких технологий Академия должна стать движущей силой технологического развития национальной экономики. Повышение эффективности наших институтов инновационного развития (НАН Беларуси, Парка, Китайско-белорусского индустриального парка и технопарков) должно быть постоянно в поле зрения руководства страны, и прежде всего Правительства. Оценивать их деятельность надо не по затратному принципу, а по реальной отдаче от капиталовложений в научную сферу, чтобы она действительно работала на подъем страны, а не на удовлетворение личного любопытства ученых за государственный счет.

Амбициозная задача стоит по созданию условий для ведения бизнеса. Хотя, если учитывать, что не так давно бизнесмен из Беларуси, создавший популярную онлайн-игру, был назван западной деловой прессой долларовым миллиардером, возможности заниматься своим делом здесь есть. Очень успешно и в мировом масштабе.

Александр Лукашенко:

Положительные результаты есть и подтверждаются международными экспертами. В последнем отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса 2016-го года» по показателю «Налогообложение» наша страна заняла 63-е место среди почти 200 государств, продвинувшись за пять лет на 126 позиций. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Цель – войти в первую тридцатку стран по условиям ведения бизнеса. Правда, когда я привожу эти факты, сам не совсем понимаю, что в стране нашей мешает заниматься бизнесом. Все кричали, что разрешительный принцип. Дайте заявительный – дали. Пожалуйста, иди, пиши заявление и занимайся бизнесом. Но если кто-то хочет заниматься бизнесом в собственных интересах и так, как он считает нужным, не учитывая наше законодательство, наши законы, тогда вам не место работы в Беларуси. Надо прекратить этот спор, никому он не нужен, потому что масса бизнесменов ни на что не обижаются. Они сегодня зарегистрировались и работают, работают честно. Главное – уплати налоги.

Государство защищает и будет защищать права, собственность и достоинство всех предпринимателей, которые честно ведут свое дело. Но мы вправе ожидать неукоснительного соблюдения законов, «выхода из тени» и отказа от неуплаты налогов. Основной стратегией развития и нашей основой государственных предприятий должны стать эффективность и прибыльность. Каждое проблемное предприятие необходимо рассмотреть, исходя из перспектив его деятельности. Но закрытие предприятий – это не перспектива. Речь идет о ликвидации неэффективной деятельности, а не предприятий и коллективов, то есть о том, чтобы вдохнуть в них новую жизнь за счет инвестиций, новых технологий, новых систем управления, новых производств. Вообще-то, можете и закрыть предприятие, но на этом месте должно возникнуть новое высокотехнологичное предприятие. И, вообще, можете не создавать высокотехнологичное предприятие, но чтобы люди каждое утро имели возможность пойти на работу, честно вложить свой труд, получить зарплату, прокормить свою семью. Вот единственное требование.

Несмотря на экономические трудности, государство остается социально ответственным. Человек, его нужды, благосостояние – по-прежнему приоритет. Например, в предоставлении медицинских услуг

Александр Лукашенко:

В мировом рейтинге по доступу к медицинским услугам мы занимаем первое место. А по благоприятным условиям для материнства находимся на 25-ом месте среди почти 200 стран. За последние годы в Беларуси модернизированы все звенья системы здравоохранения: от фельдшерско-акушерских пунктов до областных больниц и современных медицинских центров. Высокотехнологичные операции проводятся во всех регионах страны. Вместе с тем, медицинской сфере предстоит сделать еще очень многое. В поликлиниках не должно быть очередей, надо завершить информатизацию рабочих мест практических врачей для внедрения технологий электронного рецепта и перехода на электронные карты пациента. В 2016 году надо усилить профилактику заболеваний, ведь болезнь проще предупредить, чем лечить. У населения необходимо сформировать навыки культуры здоровья, начиная с образа жизни, правильного питания, отказа от курения и алкоголя. Не совсем, конечно. А то пить перестанет – беда другая будет. А вот курить – это вообще безумие.

В Витебском медуниверситете с акцентами, которые расставил глава государства, согласны. Развитие образования и медицины, продвижение здорового образа жизни, вопросы материнства и детства, уровень зарплат у молодых специалистов. Все это часто становится темой для разговоров как в кабинетах, так и на лавочке.

Александр Мясоедов, председатель профкома студентов Витебского государственного медицинского университета:

Президент подчеркнул важность и значимость того, что необходимо делать небольшие изменения в сфере кадров. Я считаю, что это очень правильно, поскольку сегодня очень много молодых людей, талантливых, перспективных обучаются, приходят на работу со свежими идеями, с инновациями. И, действительно, это было бы правильно, если бы эти люди сегодня пришли и максимально были полезны стране. Отсюда же и конкретные задачи – повышать им заработную плату.

Иван Карпук, докторант Витебского государственного медицинского университета:

Президент сегодня ставит задачу инновационного развития, говорит о том, что современная экономика должна строиться на инновациях. И сегодня, в частности, в нашем, в Витебском регионе, происходит внедрение новейших технологий, в частности, в практику стоматологической поликлиники, где внедряется разработанная нашими учеными тест-система. И качество помощи возросло.

Рождаемость в Беларуси сейчас выходит на интересные цифры. Есть о чем задуматься и что записать в достижения страны.

Александр Лукашенко:

В 2015 году уровень рождаемости практически сравнялся с уровнем смертности, родилось почти 120 тысяч детишек. И такой рождаемости не было больше 20 лет. За 10 лет младенческая смертность снизилась почти в 3 раза. По этому показателю Беларусь вышла на самые передовые позиции в мире. Это самое главное наше достояние, когда женщина рожает и полностью уверена в том, что она родит и этот ребенок будет здоровым. Но есть и недостатки, вы знаете, о чем я говорю. Радует и то, что увеличивается размер белорусской семьи, более 56% новорожденных – это вторые и последующие дети. Это прорыв. Наши демографические программы доказали свою результативность, и мы продолжим их реализовывать в полном объеме. Уже задействован такой механизм поддержки семьи, как материнский капитал, а также помощь в решении жилищных проблем. Мы и дальше будем прежде всего уделять внимание многодетным семьям в плане жилья. Инвестиции в семью – это инвестиции в будущее развитие. Но сегодня необходимо сместить акценты с экономической составляющей, которая достаточно весома, на политику семейного благополучия, психологической устойчивости и стабильности. Что греха таить, некоторые семьи, и многодетные семьи, родив троих-четверых, говорят: «Это Лукашенко дети, пусть он ими занимается». Нет, дорогие мои, забота о детях проходит прежде всего через семью. Развитие семейной инфраструктуры, создание условий для семейного досуга, культурно-массовых развлечений, совместных занятий спортом как в городской, так и в сельской местности – еще одно немаловажное условие в деле сплочения семьи.

Ирина Егорова в декретном отпуске уже целый год. Оставила работу в детском саду, теперь все свое время молодая мама погружена в заботы по воспитанию маленького Даниила. Сегодня на прогулку вышли немного позже обычного – всей семьей следили за Посланием.

Ирина Егорова, житель Бреста:

Посмотрели послание Президента. Очень радует, что помимо экономики затронули вопросы о детках, о семьях. Сейчас создаются все условия для того, чтобы рожать, создавать семьи. Благодаря этому можно решиться на то, чтобы родить второго и последующего ребенка.

Не обошел стороной глава государства и недавнее решение повысить пенсионный возраст.

Александр Лукашенко:

Принимая решение о пенсионном возрасте и совершенствовании пенсионной реформы, давайте признаем, что мы плетемся в хвосте событий. Это давно уже надо было решить. Поэтому здесь никакой чрезвычайщины. И люди спокойно это приняли. Потому что уже около трети, а, может, и больше, половина пенсионеров давно поняли, что надо работать и работали, не выходя на пенсию. Поэтому чрезвычайщины здесь абсолютно нет. Тем не менее разные варианты обсуждались решения этой проблемы. Наиболее рациональным признано постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. Мы сделали этот первый шаг. А дальше, как я говорил, мы вместе с вами вернемся к этому вопросу, если в этом будет необходимость. Совершенствование пенсионной системы, как мы правильно говорим, это не только пенсионный возраст. Это пенсионная система. И сохраняя ее нынешнюю солидарную основу, распределительную, в дальнейшем мы будем более активно развивать другие формы, включая накопительную. Кстати, она сегодня реализуется. И мы, глядя на Россию, Украину, наших родных братьев, убедились, что мы поступили абсолютно правильно, не нагнетая накопительную систему. Мы дали право людям: выбирайте. Если вы хотите накопительную систему, вместе с предприятиями накапливайте. Но мы сохранили эту основу. Дальше сложатся нормальные условия – мы будем вести себя более активно. Но люди постепенно привыкнут к этому. С учетом реальных процессов в экономике и в общественных настроениях, я еще раз подчеркиваю это, чтобы не допустить потерь из-за инфляции или иных негативных тенденций, мы будем двигаться вперед. Главный посыл – мы не намерены уменьшать размеры пенсий, так же, как и увеличивать налоги на предприятия и социальные выплаты самих работающих в пенсионный фонд.

Еще один акцент, на котором должны быть сконцентрированы усилия Правительства, – оказание социальной поддержки людям с ограниченными возможностями. Мы всегда с особым внимание относились к нуждам, потребностям ветеранов Великой Отечественной войны, других войн. Мы раньше, чем другие государства Восточной Европы и СНГ решили их проблемы, в том числе и самую тяжелую – жилищную. Помня об их беспримерном мужестве и стойкости. Все эти годы мы проводили и будем проводить меры по улучшению качества жизни этих людей. Да и осталось их совсем немного.

Образование – это еще один ресурс для создания эффективной экономики. Без хороших специалистов никакое высокотехнологичное производство работать эффективно не сможет. У нас такие специалисты были и в советское время, есть и сейчас. В сфере высоких технологий белорусские мозги ценятся во всем мире.

Александр Лукашенко:

В последние годы, 5-10 лет, произошел совершенно, невероятный, космический скачок в развитии общества. Посмотрите: новые технологии, Интернеты, которые просто повязали весь мир. Знания - дети наши уже в 10-15 лет превосходят нас. Совершенно иное качество. И нам от этого отстать нельзя, прежде всего в образовании. Поэтому задача, знания многих выпускников учебных заведений оставляют, к сожалению, делать лучшего. Немало звучит претензий и по поводу учебников. Но самая главная проблема – это проблема учителей, как бы кому-то это не нравилось. Если учитель не сделает в ближайшее время несколько шагов к этой вершине, мы будем иметь проблему уже не зарплат учителей, не каких-то там доходов и жилья. Мы будем иметь проблему с самим учителем. Поэтому надо сделать все, чтобы воспитать, родить, если хотите, нового учителя. Родить новых – это долго. Поэтому рожать будем, переделывая старые учительства. Относительно старые. Надо всколыхнуть наше учительство, надо заставить учителя, как прежде, работать с семьей, с учениками, как это было в наше время, когда учитель такое же время, как в школе, был в семье своего ученика. Давайте посмотрим, так ли это сегодня. И сколько вы встречались с учителями своих детей у себя дома, интересовались ли они этим, живет ли учитель проблемами ученика? Нет. Поэтому это наша главная задача. Все остальные решаемы.

Задача № 1 – это подготовка и выпуск для школ, новая задача, ССУЗов, ВУЗов современной учебной литературы на самом высоком уровне. Причем такое издание должно быть и электронной версией. Ратуя за улучшение высшего образования, многие сегодня с надеждой смотря на недавнее вступление Беларуси в Болонский процесс. Конечно, важно, что мы вливаемся в некую общеобразовательную европейскую реку. Сможем реализовать тесные контакты с зарубежными ВУЗами, проводить студенческие обмены, участвовать в совместных научных проектах. Но при этом не следует бездумно копировать западную систему образования. Об этом предупреждены и вице-премьер нашего Правительства на недавнем совещании у Президента, и новый министр образования. В этой системе, нашей системе, наряду с плюсами есть и минусы, которые надо отсеивать. Я имею в виду Болонский процесс. Нам нельзя допустить оттока лучших интеллектуальных ресурсов. Белорусская высшая школа еще с советских времен имеет богатый опыт организации и учебного процесса, и мы не должны утратить положительные качества ее.

Соответствие знаний, получаемых сегодня молодежью в ВУЗах и ССУЗах, и их соответствие производственным нуждам – тема, оказавшаяся близкой заводчанам Гомельского химзавода.

Сергей Расторгуев, сотрудник предприятия химической промышленности:

Правильно сказал Президент, что у учителей конспекты еще желтые, старые. Они далеки от нашей науки. И поэтому то, что они дают молодым специалистам, тоже немножко уже устарело. Поэтому, когда они приходят на производства, им приходится переучивать все заново.

Людмила Павловна уже 30 лет преподает химию. В ее формуле успеха главный элемент – самосовершенствование. Как бы далеко ни шло вперед развитие науки, для своих учеников она всегда проводник новых идей. С таким подходом из всех элементов таблицы Менделеева ее ученики чаще всего сталкиваются с золотом, серебром. Медали высшей пробы привозят с разных Олимпиад. Среди ее выпускников – доктора наук, преподаватели ВУЗов и успешные врачи. Людмила Павловна убеждена: чтобы раскрыть потенциал талантливых ребят, важно найти подход к каждому.

Людмила Голод, учитель химии ГУО "Гимназия №7 г.Минска", Отличник образования Республики Беларусь:

Контакт с семьей дает возможность узнать ребенка и семью как можно лучше не только со стороны, как ребенок учится в школе, но и со стороны его интересов. Когда бываешь с ребятами на каких-то конференциях, участвуешь в каких-то Олимпиадах, видишь, сколько у нас талантливой, одаренной молодежи. И, сталкиваясь вот с такими детками, понимаешь, что, в общем-то, учитель не должен останавливаться на месте, он сам должен все время расти, двигаться вперед.

Кадры действительно решают все. Госсаппарат в Беларуси оптимизируют. Отсекут лишнее, достойным создадут лучшие условия.

Александр Лукашенко:

Закостенелая система управления тормозит развитие страны, снижает эффективность работы не только госорганов, но и реального сектора экономики. И здесь у нас огромные резервы. Правительству совместно с Администрацией Президента необходимо обеспечить повышение эффективности работы кадровой вертикали, престижа государственной службы. Безусловно и качественное выполнение мероприятий по сокращению излишних и дублирующих функций органов госуправления, контролирующих и правоохранительных органов. Это наиважнейшая приоритетная задача. Ею занимаемся непозволительно долго.

Обновление и плановая ротация государственного аппарата. Продолжить курс на омоложение, создание эффективного резерва, наращивание потенциала кадров. Важно их максимально быстрое и профессиональное становление в качестве современных управляющих, способных придать новый импульс в развитии той или иной сферы деятельности. На их подготовку необходимо мобилизовать все имеющие ресурсы, образовательный, научный, административный и особенно интеллектуальный.

Еще одной важной задачей остаются подготовка и переподготовка специалистов в соответствии с потребностями экономики. В современных условиях нельзя допустить разрыва между научно-техническим уровнем нового производства и квалификацией кадров. И переподготовку, дорогие мои, надо вести не в Институтах повышения квалификации, а непосредственно на производстве, на тех участках, где будут работать специалисты и руководители. Нужно обеспечить, и это самое главное, гарантируемое государством предоставление первого рабочего места выпускникам учреждения образования. Молодой специалист – будущее любого предприятия. При этом очень правильно сегодня ставят вопросы в учительской среде, в научных организациях и так далее. Это же ненормально. Такая разбежка между молодым специалистом, который пришел в аудиторию, и преподавателем, допустим, который работает 20 лет и получает за выслугу, за стаж, еще какие-то бонусы, а молодой специалист отстает от него в заработной плате в пять раз. Это нормально? Нет. Так, дорогие мои, суть же зарплаты в чем состоит? Вложил большее количество и качество труда – получи больше. А что, вы хотите сказать, что молодежь сегодня приходит и работает хуже, чем те, кто по 20-30 лет стоит у этого «станка»? Я в кавычки беру станка, потому что это больше касается гуманитарных дисциплин, преподавания и так далее. Да многие молодые люди, приходя на свою работу, выдают результаты значительно выше, чем уже существующие кадры, взрослые кадры. Я не хочу сказать, что они плохие. Я хочу сказать, что неправильными критериями пользуемся.

Академия управления считается кузницей для молодых амбициозных белорусов. Из всех тем Послания наиболее интересными для студентов и преподавателей ВУЗа оказались экономика, молодежная политика, оптимизация кадров и культура.

Александр Бурда, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Касательно молодежной государственной политики стоит отметить, что и со стороны главы государства, и со стороны руководства нашей страны делается все возможное для того, чтобы наша молодежь в полной мере реализовала себя, свой потенциал, на нас возлагаются большие задачи, которые мы обязаны оправдать.

Егор Лопатин, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Живопись, театр, эстрада, всякие музыкальные проекты. Это действительно должно быть реализовано, потому что, к счастью, у нас очень много людей, которые занимаются в этой сфере и которые хотели бы себя реализовать в полной мере. Культуру надо развивать во всех отраслях, независимо от того, какая это отрасль и связана ли она непосредственно с определением культуры.

Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

По существу идет постановка задач на стратегическом уровне. Еще раз идет переоценка тех направлений, которые были, установление приоритетов и постановка конкретных задач конкретным Министерствам, ведомствам и государственным структурам, в том числе речь идет и о самозанятости населения. В этом направлении в первую очередь ставится задача перехода от индивидуального предпринимательства к малому, среднему и крупному развитию этого сегмента нашей экономики. Каждое из ежегодных Посланий Президента формирует установку приоритетов на очередной год. А без установления приоритетов, в общем-то, работать сложно, потому что ты не можешь четко структурировать те процессы, которые происходят в окружающей среде. Установка приоритетов с точки зрения теории управления позволяет примерно на 30% повысить эффективность.

Разница в размерах зарплат – еще одна тема в центре внимания главы государства.

Александр Лукашенко:

Это же ненормально. Такая разбежка между молодым специалистом, который пришел в аудиторию, и преподавателем, допустим, который работает 20 лет и получает за выслугу, за стаж, еще какие-то бонусы, а молодой специалист отстает от него в заработной плате в пять раз. Это нормально? Нет. Так, дорогие мои, суть же зарплаты в чем состоит? Вложил большее количество и качество труда – получи больше. А что, вы хотите сказать, что молодежь сегодня приходит и работает хуже, чем те, кто по 20-30 лет стоит у этого «станка»? Я в кавычки беру станка, потому что это больше касается гуманитарных дисциплин, преподавания и так далее. Неправильными критериями пользуемся. Молодой – значит ты ничего не получаешь. Вот дорастешь до старика 35-50 лет – тогда получишь. Неправильно. Надо судить по тому, как работает человек, какой его труд, что он вкладывает в свою работу. И я уже поручил и Кочановой, и нашему министру образования немедленно заняться уже в этом году проработкой новых критериев заработной платы и оплаты труда в этой сфере.

По-настоящему понять насколько ценен мир, спокойная безопасная жизнь, иногда получается, когда она вдруг улетучивается. А практика показывает, что это может произойти в одно мгновение.

Александр Лукашенко:

Нас тут «пятая колонна» и разные так называемые оппозиционеры упрекают: «Опять тут улады пачалі ездзіць на тым жа кані: безопасность, особенно в связи с Украиной, оборона и так далее». Я часто над этим задумываюсь и думаю, что нашим бы этим «пятиколонникам» и оппозиции так называемой надо было бы серьезно думать, прежде чем писать. Ведь, действительно, нет более высокой ценности, и это действительно Украина показала и другие государства, особенно сейчас Сирия, чем мир и безопасность. Но скажите, если на голову сыпятся бомбы, если общество в раздрае, если друг на друга пошли с пулеметами, автоматами, бросают в окна гранаты, когда человек не может жить на своей земле, – о чем может быть речь? О чем? О демографических ножницах? Кто будет в это время рожать? О заработной плате? Так что ты купишь за эти деньги? Поэтому этого бояться не надо и надо подчеркивать всегда: величайшая ценность – это безопасность в обществе, обороноспособность страны, мир на земле. Все остальное мы найдем, купим. Это второстепенное. И ни в какое сравнение с безопасностью и миром на этом клочке земли, где живут белорусы, не соотносится и соотноситься не может. Это можно только сравнивать. Поэтому, да, действительно, мы гордо и открыто говорим: нам пока удается сохранить покой в нашей стране, стабильность, мир в обществе и безопасность нашей страны.

По традиции третья, заключительная, часть Послания посвящена внешней политике. В зале вместе с депутатами, сенаторами, руководителями предприятий иностранные дипломаты. Беларусь никого не меняет из своих внешних партнеров, остается верной многовекторой политике.

Александр Лукашенко:

Беларусь – это опора безопасности в регионе. У нас нет конфликтов ни по религиозному, ни по национальному признакам. Мы никогда не создавали и не создаем проблем соседям. И никогда не будем их создавать. Многовекторность внешней политики как была, так и остается основным принципом нашего государства. Сразу хочу подчеркнуть, что Российская Федерация – это наша союзница и стратегический партнер, поэтому нам следует динамично развивать всестороннее сотрудничество на межгосударственном и региональном уровнях. И отдельным силам, структурам в России надо уже прекратить эту тягомотину. Мы с Александром Александровичем, послом, обсуждали эту проблему. Иногда противно слушать из некоторых ангажированных рупоров из России, что у нас чуть ли не мягкая белорусизация, что у нас еще что-то тут происходит, чуть ли не разворот куда-то. Я не знаю, куда мы тут можем развернуться. Куда нам разворачиваться. Мы были и есть братья. И не Лукашенко, не Парламенту Беларуси это определять. Это исторически, веками предопределено.

Вы знаете, я встречался с евросоюзовцами много, с американцами. Они передо мной такой проблемы никогда не ставили – с Россией или с Западом. Наоборот просят, чтобы у Беларуси были хорошие отношения и с Западом, и с Россией. Но я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках. Мы самостоятельное, суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. Пусть маленькую, небольшую, но свою квартиру. Кстати, это и слова нынешнего президента России. И президент России готов на этом строить наши отношения. Почему некоторые, в том числе и провластные рупоры, зацикливаются на другом и начинают, до клеветы переходят на Беларусь. Надо это заканчивать. Это к добру не приводит, тем более это вранье, як у Беларусі кажуць – хлусня. Мы, еще раз подчеркиваю, один народ, как кому бы это не нравилось. Мы от одного корня выросшие – русские и белорусы. Здесь, в Парламенте, половина людей, а, может, больше, в жилах которых течет русская кровь. Даже Семен Борисович говорит: «Я еврей». А ну разберись, сколько у тебя там русской крови. И он это не отрицает. Что, вернемся к этим нацменовским временам, когда у нас пытались вытащить жилы, и я помню в этом Парламенте, и посмотреть, сколько же у белорусов крови русской. И посадили, неизвестно, полстраны на чемоданы из-за того, что они русские. И кто этот процесс повернул вспять? Мы. Сидящие в этом Парламенте и Президент, который стоит за этой трибуной. Так зачем мы поднимаем здесь, на ровном месте, бурю в стакане воды.

В реализации нашего курса на многовекторность внешней политики важную роль играет всестороннее стратегическое партнерство с Великим Китаем. Сейчас на повестке дня выполнение целого ряда взаимовыгодных договоренностей и конкретных проектов.

С удовольствием хочу отметить серьезный перелом в наших отношениях с Западом, о чем уже сказано немного. Конструктивное разноплановое сотрудничество с Европейским союзом полностью отвечает нашим национальным интересам. Так же, как и развитие торгово-экономических связей и активизация диалога с Соединенными Штатами Америки. Просто у нас какой-то новый этап наступил. Этап с Западом, как я бы его охарактеризовал, некой говорильни. Вот не заговорить бы этот нормальный процесс. И Запад должен это понимать, и мы, что если мы потеряем темпы наших отношений, мы окажемся неинтересны друг другу. Должна быть основа. Это торгово-экономические процессы, которые всегда будут склеивать государства и народы. Но эти отношения и диалог должны быть равноправными. В сотрудничестве с Западом нас интересуют прежде всего инвестиции, трансфер технологий, создание передовых совместных производств, участие белорусских компаний в международных производственных цепочках.

Ян Жунг Мо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь:

Мы положительно оцениваем многовекторную политику, которую выстраивает Беларусь. Ваша страна находится в центре Европы, и это правильно – выполнять функцию моста между Западом и Востоком. И мы поддерживаем вашу инициативу налаживать отношения с Азией. С Беларусью мы развиваем экономическое сотрудничество. За годы моей работы послом мы запустили много проектов, например, агентство по сотрудничеству и развитию между нашими странами. Очень перспективным направлением является сфера IT-технологий.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Мы в интеграционных объединениях, и в таком объединении, как Евразийский экономический союз – детище наших президентов – оно уже реально действует. Есть очень много у нас совместных проектов, которые претворились и которые в настоящее время претворяются. И я надеюсь, что ближайшие встречи глав наших государств дадут возможность еще больше укрепить наши двусторонние отношения.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Сейчас китайско-белорусские отношения развиваются в самом лучшем периоде в истории. Ваша страна с политической стабильностью, общественным спокойствием. И можно считать единственным островом стабильности в Центральной Европе.

Что за риски несет присоединение Беларуси ко Всемирной торговой организации? Какие позиции республика будет отстаивать в переговорном процессе? Депутаты задавали вопросы Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Какие вы могли бы выделить ключевые позиции в экономике, которые в переговорном процессе необходимо в первую очередь отстаивать, защищать? Интересы, какие позиции? Спасибо.

Александр Лукашенко:

У нас открытая экономика, мы не можем в силу этого быть изолированы от внешнего мира. Мы очень заинтересованы в работе на внешних рынках. Потому что процентов, наверное, 70, может, чуть меньше или больше того, что мы производим, мы вынуждены продавать. Поэтому для нас это очень важно – быть частью этого всемирного экономического организма, имя которому – ВТО. С другой стороны, вы же понимаете, что при вступлении в ВТО с теми, с кем мы будем договариваться и договариваемся, особенно у нас состоялись переговоры с США, Евросоюзом, Украиной, по-моему, и так далее, у них свои есть интересы. И они хотят в переговорах с нами (это же торговля) отстоять свои интересы. Но мы хотим отстоять также свои интересы. О чем вы говорили во второй части своего вопроса, защитить свои интересы, как вы задали вопрос, в каких секторах, по каким направлениям. По всем направлениям. В целом мы должны, вступая в какую-то организацию, иметь в виду, что у нас есть предприятия, у нас есть производства, которые мы должны защищать. Но переговорный процесс – это компромиссы. Где-то мы уступаем, где-то они уступают. И если мы через компромиссы, конечно же, увидим, что мы не теряем в ходе этого переговорного процесса, мы на это пойдем. Если нет, то и ходить не надо. Вот какая задача поставлена перед Правительством и перед теми, кто уж очень рвется в ВТО. При этом я хочу заметить, вы, наверное, также обратили на это внимание, что вступившая в ВТО Россия, сегодня только ленивый не критикует руководство России за то, что на таких условиях вступили в ВТО. Поэтому Украина в ВТО, Армения, Казахстан и так далее. Нам надо делать выводы из историй наших соседей. Притом историй сегодняшнего дня. Потом мы будем вести переговоры с членами ВТО. У нас сегодня нет препятствий к вступлению в ВТО, нет. Более того, если раньше от нас отпихивались, и я об этом тоже говорил, особенно Америка и Евросоюз, они сегодня на наших встречах и со мной предлагают нам поддержку и помощь при вступлении в ВТО. Мы им за это благодарны. Но мы будем вести с ними переговоры, чтобы сохранить интересы по всем направлениям – и промышленности, и сельского хозяйства. Все сектора для нас важны и нуждаются в защите. Выделить при этом очень трудно и очень сложно. Мы готовы в этом направлении работать, но, как и все, защищая свои интересы.

Валерий Бороденя:

Спасибо.

Повысят ли в 2016 году трудовые пенсии?

Игорь Станкевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным вопросам:

Последнее повышение трудовых пенсий было в сентябре прошлого года. За это время, увы, но цены подросли и, соответственно, реальные доходы наших пенсионеров снизились. Избирателей сегодня волнует вопрос очередного повышения трудовых пенсий. Спасибо.

Александр Лукашенко:

Вот недавно мне назвали одну цифру. За пятилетку реальные доходы населения больше, чем на треть у нас выросли – 35%. Реальные доходы населения. Чтобы вы не забывали, это с учетом цен и так далее. Да, вы правы, что цены у нас растут, правда, немножко и пенсии подрастают. Пенсии и зарплаты не всегда заметны, когда они растут. Такая наша психология. А вот цены, каждый день в магазине сталкиваясь с ними, наши люди видят, и я в этом их не упрекаю. Мы постараемся во втором полугодии обязательно повысить пенсии.

Игорь Станкевич:

Спасибо.

Подготовка кадров за границей – плюсы и минусы.

Владислав Щепов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. И, может быть, вы подчеркнули, чему же нам следует поучиться у европейских стран, может быть, у Китая, у тех передовых стран, которые имеют и высокий валовый продукт на душу населения, и живут хорошо, и, в общем-то, мы можем брать с них пример. Спасибо.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, правильно вы сказали, и в Казахстане, и в других странах формируют целые бригады, полки, бригады и полки, и, может, дивизии и направляют с целью обучения за границу. Я этого делать не буду, искренне вам говорю. Я вам объясню сейчас почему. И не собираюсь сегодняшнего студента, завтрашнего студента брать и отправлять за границу чему-то учиться. Нам надо учить тех людей, которые будут завтра работать на конкретном производстве, преподавателями и так далее. Но только в том случае, если в этом возникнет необходимость. Привожу пример. Вы привели Китайскую Народную Республику. Таких много стран. Мы решили создать ракетное производство, космическую отрасль, расширить, спутник связи свой запустить и так далее. У нас специалистов ведь не было. Какие-то там оторванные знания в ракетостроении и так далее. Когда столкнулись, Михаил Владимирович смотрит на меня, помнит же, был премьер-министром, раньше руководителем Академии наук: ну, не с чего было взять. И Гурулев, и другие по крупицам собирали этих людей. Ездили закрыто, и открыто, и тайно, и так, и сяк. Учились и в Украине нашей, и в России. По крупицам собирали эти знания. Выдохлись, дальше невозможно. Ракету не сделаем, собрав по крупицам. Коллективы создали. Надо учиться. Возникла острая необходимость при создании конкретного продукта где-то научиться. Мы послали конкретных людей, вот последняя группа приехала, которая осваивает ЦУП. Китайцы - молодцы, они не только научили, но половину хотели оставить у себя. Но ни один белорус там не остался. Не только потому, что я запретил кому-то. Эти молодые ребята (средний возраст – 23-24 года), специалисты на ЦУПе, вернулись домой, получают нормальную здесь зарплату (китайцы, конечно, больше обещали) и работают здесь. Понимаете, есть проект конкретный, есть направления, которые я хочу освоить в стране (и не только я, но и вы все, органы власти, и народ). Это польза для государства. И нет специалистов или еще слабоваты знания. Вот тогда надо учиться. Надо собирать людей под конкретный проект и их учить. А то, что мы сегодня соберем людей, которые жизнь не пощупали, не попробовали после ВУЗа или студентов, и отправим их учить, бригады, тысячи человек, половину по дороге потеряем, половину – на обратном пути, еще какое-то количество там останется, вернется 10 человек, за наш счет будем обучать неизвестно для кого людей. Поэтому я сторонник и приверженец этого. Студенты – есть межвузовское общение, они должны общаться, мы это должны поддерживать, они должны видеть лучшие образцы в мире. В мире надо учиться, вы спросили, по каким направлениям – всему надо учиться, если только есть возможность. Поэтому вы, наверное, почувствовали, поняли, какая моя цель при обучении за границей. Надо знать для чего посылаем, кого посылаем, вернется ли обратно и что создаст в результате этого обучения в нашей стране.

Безопасность граждан государства, учитывая нестабильную ситуацию в мире и рост экстремизма, – насущный вопрос для всех стран.

Владимир Базанов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Безусловно, мир меняется. И мы как государство, которое находится в центре европейской семьи, должно позаботиться о безопасности наших граждан. Конечно, много делается. И в Парламенте мы приняли законы, которые противодействуют различным террористическим проявлениям. Достаточно ли, по вашему мнению, тех мер, которые принимаются, и что еще необходимо сделать, чтобы обезопасить нашу страну от подобных проявлений?

Александр Лукашенко:

Самое страшное, что мы начинаем привыкать к этому. Вот это вы подметили здорово. Я также разделяю эту мысль, часто она у меня в голове вертится. Мы смотрим новости: кого-то убили, кого-то задушили, кого-то растерзали. Мы принимаем самые серьезные меры. Я тоже об этом говорил. И для обеспечения внутренней безопасности нашего общества, и обороноспособности. Знаете, никто от этого не застрахован, особенно от терроризма. Это такое явление, против которого надо бороться всему миру. Надо не финансировать, взрывчатки не отдавать, не продавать. Надо, как у нас, чтобы под контролем было оружие, чтобы его не раздавали и прочее. Если в Интернете рецепт изготовления страшной бомбы, которая взорвалась и у нас в метро, прописан, всегда (в семье не без урода) найдется человек, который захочет ее сделать и где-то рвануть, не дай Бог. Как бороться против этого? Очень сложно. Поэтому это крупная системная проблема. И россияне правильно говорят, что всем надо объединиться в борьбе. Поэтому здесь не столько мы, белорусы, играем главную скрипку, но и все вместе должны объединиться. В противном случае будет защитить очень сложно. Что касается белорусов, мы готовы на любые мероприятия во имя этого. И я уверен, что мы сделали максимум для того, чтобы этому противостоять.

Через 40 минут после начала речи Президента в Овальном зале хэштег Послания вышел на первое место в списке актуальных тем белорусского сегмента популярнейшей социальной сети. И даже после окончания мероприятия оставался лидером горячих тем.

Да и в оффлайне что было сказано в Овальном зале – самое обсуждаемое.

Белорусы:

Хочется жить спокойно, уверенно, чувствовать почву под ногами.

Есть потенциал роста. Для этого нужно всем напрячься, работать.

Президент сказал о том, что будут новые критерии оценки работы молодого специалиста. И зарплата должна вырасти.

Президент сказал, что нужно еще больше повышать рождаемость. То есть, он будет помогать молодым семьям для того, чтобы они могли содержать детей.

Мне понравилось выступление Президента об очередях в поликлиниках. Самому приходилось неоднократно обращаться. В общем-то, автоматизация очередей значительно улучшила бы это положение.

Мне как студенту приятно, что Президент уделяет внимание сфере образования, так как без высококвалифицированных кадров невозможен прогресс ни в одной сфере нашего общества.

Константин Сумар, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Каждое выступление с Посланием нашего Президента очерчивает определенный круг задач, которые ставятся перед вертикалью, перед властными структурами. И направления, куда нам надо двигаться. Я не то, что убежден, а свидетелем являюсь, что после каждого такого события немножечко кадры по-другому начинали оценивать свою работу, давали оценку своему результату. Не секрет, что не всегда в том или ином направлении все было нормально. Как раз этот штуршок очень полезен. И для всех тех, кто работает, дает определенный стимул для улучшения своей работы, для эффективной работы.

Валерий Бороденя:

Президент произнес такие слова, как политический имидж. Действительно этот политический имидж серьезно укрепился за последние годы. К сожалению, не на волне позитива, а на волне негатива всего того, что происходило в странах-соседях. Конечно, мы должны укреплять позитивный имидж, мы должны, в общем-то, делать все, чтобы содействовать стабильности в нашем регионе и во всем мире. Мне кажется, сегодня эта миссия Беларуси удается в какой-то степени. И мы должны дальше в этом направлении двигаться.

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

И особенно последние события в Брюсселе, в Париже показали, насколько же уязвим и зыбок этот мир. И, наверное, говоря о Беларуси, Президент подчеркнул, что действительно в этом большом конфликте, большом пожаре, наверное, действительно будут играть скоро еще большую роль такие островки стабильности и безопасности, каким является Беларусь. Потому что, действительно, наверное, проще всего и любой лидер, давая согласие на переговоры по тем или иным вопросам, с теми или иными странами, наверное, всегда анализирует, где эти переговоры будут проходить. И когда речь идет о стране, где нет конфликтов национальных, где все конфессии живут, как говорится, дружно, где есть консолидация общества, где есть сильная власть, наверное, проще принимать решения, что в этой стране действительно можно участвовать в таких переговорах.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Задача поставлена. Это экспортноориентированная промышленность. Поэтому задачу видим так, что будем, естественно, искать сотрудничество с мировыми ведущими компаниями для создания рабочих мест, но высокоэффективных в нашей стране. При помощи технологического, экономического потенциала сегодня лидеров машиностроительного комплекса.