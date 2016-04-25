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Во Дворце Республики пройдет международный форум, посвященный катастрофе на Чернобыльской АЭС

25 апреля 2016 07:33
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Новости Беларуси. Чернобыль – 30 лет спустя. 25 апреля в Минске состоится встреча, посвящённая одной из самых значительных техногенных катастроф в истории. Международный форум, который пройдет во Дворце Республики, наряду с представителями правительства, органов госуправления, белорусской общественности соберет и зарубежных партнеров нашей страны.

Ожидается, что участники встречи примут декларацию, которая станет исходной точкой для новой вехи чернобыльского сотрудничества, нацеленного на партнерство, инновации и инвестиции в потерпевшие регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс- секретарь МИД Республики Беларусь:
У ліку гасцей і ўдзельнікаў чарнобыльскага форуму ў Мінску высокія прадстаўнікі Расіі і Украіны, Мальтыйскага Ордэна, а таксама нашы партнёры з Японіі і Швецыі, Ірландыі і Вялікабрытаніі, Аўстрыі і Італіі, прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса, акрэдытаваныя ў Мінску. На канферэнцыі будуць шырока і на высокім узроўні прадстаўлены міжнародныя арганізацыі, у тым ліку МАГАТЭ, Сусветны банк, АБСЕ, агенцтва ААН.

# Авария на Чернобыльской АЭС # Дмитрий Мирончик

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