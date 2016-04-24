Послание Президента – 2016: комментарии специалистов и общественности по темам

Новости Беларуси. И сегодня начнем, безусловно, с главного политического события весны. Ежегодное Послание Президента народу и парламенту. Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. Беларусь – не исключение. Всякий раз это, непременно, анализ ситуации в стране и план ее развития на ближайшее время. Итак, государственная стратегия и политическая тактика – что сказал Президент, и что об этом думают парламентарии, министры, бизнесмены и обычные белорусы?

Игорь Позняк, СТВ:

Президент Беларуси делает это раз в год. По Конституции этой политической традиции два десятка лет. Послание народу и парламенту всякий раз это ответы на вопросы – как будем жить, с кем дружить, как зарабатывать, где экономить, на что тратить? В этом обращении Президент полчаса говорит об экономике, 8 раз упоминает бизнес, столько же раз учителей. 15 раз обращается к правительству и 20 минут говорит о мире и безопасности.

Об экономике

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Снижение всех видов затрат на производство и реализацию продукции.

Это стратегическое направление повышения конкурентоспособности экономики. Оно касается каждого рабочего места, технологического участка, завода, сельхозпредприятия, региона и отрасли.

Хочу особо подчеркнуть, что перед государственными органами поставлена задача обеспечить снижение себестоимости не менее чем на 25 процентов. И она должна быть выполнена!

Уважаемые друзья, особенно руководителей касается, всего лишь на 25 процентов, а ведь в тех странах, с которыми мы конкурируем, себестоимость продукции при значительно более высоких затратах на энергоресурсы и прочее значительно ниже, чем у нас. А нам с ними и дальше предстоит конкурировать. Поэтому всего лишь 25 процентов, не в 2 и в 3 раза!

Игорь Позняк, СТВ:

Президент сказал о создании новой экономики. Что вы об этом думаете?

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Создание новой экономики – это снижение себестоимости на 25%, а может у кого-то, будем так говорить, и больше. Потому что даже анализируя работу хозяйств одного сектора, одного направления (например, производство свинины или производство крупного рогатого скота), затраты на единицу продукции отличаются в разы – в 1,5, в 2 раза. Заставить каждого человека думать, выполнять диктат. Должен быть жесткий диктат технологий. Есть ряд хозяйств, с которыми надо довольно серьезно разбираться, не уничтожая село, а перепрофилируя. Создать условия для того, чтобы они могли быть присоединены к другому крупному товарному хозяйству. А человеку, который работает на этой ферме, разницы нет – это «Заря» или «Маяк». Ему главное, чтобы было рабочее место, чтобы была достойная зарплата.

Игорь Позняк, СТВ:

Почему мы отстаем от западных, японских производителей по себестоимости, по производительности труда?

Юрий Предко, генеральный директор холдинга по производству техники и оказанию услуг:

Если говорить про себестоимость, вчера Президент отметил, что снижение себестоимости на 25% – это не в 2 раза, а снижение не менее, чем на 25%. Это как приказ понимать надо. Мы смотрим на азиатов: они с трибуны услышали бы эту команду, что надо двигаться так, они понимают, как приказ. И это движение. Вектор. Двигаемся в этом направлении. Поэтому снижение – это для всех снижение. Мы посчитали – мы можем снизить это. Не просто – сложно, но можем снизить. Но если нам не снизят остальные – поставщики энергетики, поставщики услуг, банковских услуг и так далее, то и мы не сможем. Поэтому этот приказ – для всех. Все должны снизить на 25% затраты. Тогда мы двинемся.

Игорь Позняк, СТВ:

А вы сели уже за стол переговоров с министром энергетики, предположим?

Юрий Предко, генеральный директор холдинга по производству техники и оказанию услуг:

Есть приказ. Есть командирский приказ. Его или выполняют, или не выполняют. Что такое – я подумаю? У нас очень много этих рассуждений – а я подумаю, а я сомневаюсь в этом. Вообще, воспитание азиатов, оно другое. Они делают. Там движение очень мощное. Я недавно, несколько дней назад, вернулся из Китая. Я вижу движение. Там где один мост был, сейчас уже 6 уровней дороги стало. Они двигаются, и мы должны двигаться, а не ходить и смотреть в пол.

Белорус:

Есть потенциал роста. Для этого нужно всем напрячься, работать.

Владимир Кофтун:

Честно признаем, что замедлились в развитии экономики, но ведь социальные обязательства государства перед людьми тем не менее выполняются. В Послании есть правильный посыл – белорусы должны мобилизироваться, сплотиться, подтянуться.

О деньгах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году для восстановления экономического роста необходимо привлечь не менее 1,5 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что позволит заместить недостающие внутренние ресурсы внешними источниками.

Сегодня в мире одним из крупнейших инвесторов является Китайская Народная Республика. Для Беларуси в настоящее время открыта кредитная линия на 8 миллиардов долларов и обещаны при освоении столько, сколько надо для Беларуси со стороны наших друзей из Китайcкой Народной Республики.

Но, самое удивительное, вы даже подумать не могли на заре своей парламентской деятельности, когда вы пришли в этот зал, что у нас в Беларуси высшие должностные лица правительства, губернаторы и прочие руководители не могут сформировать нормальный портфель проектов под эти инвестиции!

Игорь Позняк, СТВ:

Очень много важных крупных инвестиционных проектов, по сути, разбилось о бюрократические препоны.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, конкуренция за инвестиции в мире очень жесткая. Поэтому то, что у нас недостаточно навыков работы на этих внешних рынках, индивидуальной работы с инвесторами, это тоже некая школа. Мы эту школу проходим, более – менее удачно впитываем этот опыт.

Игорь Позняк, СТВ:

Кто должен быть главным игроком в этом, если хотите, периоде ухаживаний, конфетно – букетном, чтобы брак получился. Руководители предприятий кивают на Министерство экономики, Минфин и прочие структуры. Структуры кивают на руководителей предприятий.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вы знаете, мне кажется, что все-таки руководители местной власти – губернаторы, районная власть в зависимости от масштаба проекта, который есть.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Президент, как правило, когда выступает, дает действительно такие посылы, которые определяют или являются путеводной нитью для органов исполнительной власти, для государственных структур – как надо работать в это непростое время для того, чтобы действительно выйти на этот экономический рост.

О работе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для снижения затрат не обойтись без оптимизации численности работников. Это означает, что на каждое сокращенное место должно быть создано новое, более производительное. Задача непростая. Нужны высокотехнологичные инвестиции и подготовка высокопрофессиональных кадров. Я говорил это просто: если вдруг на МАЗе, БелАЗе, или других предприятиях происходит оптимизация и высвобождается энное количество работников, то этих людей руководители должны взять за руку, перевести через дорогу и трудоустроить (вместе с местными органами власти) на новом рабочем месте, а не выкидывать на улицу. Я это говорю не в первый раз, но спрос за это в этом году будет жесткий! Чтобы потом обид не было. В данных вопросах правительству, губернаторам, всей вертикали власти необходимо работать на опережение.

Задача ежегодно создавать 50 тысяч новых рабочих мест является минимальным требованием. Подчеркиваю: всего лишь 50 тысяч, даже не 100 тысяч и не миллион.

Игорь Позняк, СТВ:

Те самые 50 тысяч рабочих мест, которые необходимо ежегодно создавать, вы тоже на себя как бизнес-сообщество примеряете.

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор организации по производству строительной химии:

Я скажу, что наиболее безболезненный способ создания рабочих мест для государства – это как раз малое и среднее предпринимательство. Индивидуальное предпринимательство. Это мировая стратегия, мировая статистика. Здесь не надо никаких усилий. Человек должен сам приспособиться, найти свое место. Люди приезжают из Америки, из Китая, из Литвы и находят у нас здесь ниши. А мы, находясь у себя на территории, жалуемся и не находим ниши.

Игорь Позняк, СТВ:

Не воспитали в нас эту бизнес-жилку.

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор организации по производству строительной химии:

К сожалению, сегодня это одна из задач государства в выработке хозяйского отношения. То есть возвращение чувства хозяина.

Игорь Позняк, СТВ:

Может глубже нужно копать? Президент много говорит о роли учителя. Так вот, может, оттуда все должно начинаться, эта самая бизнес-жилка?

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор организации по производству строительной химии:

В том числе.

Об импортозамещении

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Имея в Беларуси крупные сборочные производства, мы до сих пор завозим комплектацию из–за границы: кресла, отделочные материалы, автомобильные стекла, автокомпоненты. А ведь их надо делать у нас. Вот где ниша для наших предпринимателей и направления конкретной работы экономического штаба страны. Ключевой параметр результативности работы правительства в этом направлении определен: прирост не менее чем на 600 миллионов долларов импортозамещающей продукции ежегодно.

Игорь Позняк, СТВ:

Полагаю, что нас ждет в корне новый уклад жизни, что касается электроэнергии.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вы знаете, это очень большое достижение – вообще то, что мы говорим сегодня, что у нас будет много энергии. Люди оценивают, что, да, дешевле, чем топить свое помещение. Хотя альтернатива электроэнергии как отопления, она технически несложная. Включаешь просто в розетку – если сети позволяют, у тебя обогревается твое жилище энергией. Но ты всегда можешь посчитать, сколько тебе будет стоить центральное отопление, газовое отопление (если ты котел поставишь), сколько будет электрическое отопление. И если люди имеют альтернативу, это хорошо. Я думаю, что действительно задача повышения потребления энергии стоит. Она сегодня острая, потому что уже скоро заработает наша электростанция. Это как раз возможности, которые мы обязательно должны реализовать. Это возможности.

Игорь Позняк, СТВ:

По сути, ресурс новый у нас появляется.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это очень мощный, серьезный ресурс. И, я думаю, те люди, которые имеют идеи неких бизнесов, построенных на энергоемких ресурсах, они должны занять более эффективную позицию. В том числе мы должны привлекать инвесторов, которые заинтересованы в развитии этих энергоемких производств.

Белорус:

В целом, отказ от топлива, от бензина и так далее – это очень круто. Электричество в той же Японии уже практикуется, электромобили выпускают.

О бизнесе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Улучшение деловой среды — постоянный процесс. Положительные результаты есть и подтверждаются международными экспертами. В последнем отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса 2016 года» по показателю «Налогообложение» наша страна заняла 63–е место среди почти 200 государств, продвинувшись за пять лет на 126 позиций. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Цель — войти в первую тридцатку стран по условиям ведения бизнеса. Правда, когда я привожу эти факты, я сам не совсем понимаю, а что в стране нашей мешает заниматься бизнесом? Все кричали, что разрешительный принцип, дайте заявительный, дали. Пожалуйста, иди, пиши заявление и занимайся бизнесом. Но если кто–то хочет заниматься бизнесом в собственных интересах и так, как он считает нужным, не учитывая наше законодательство, наши законы, тогда вам не место работы в Беларуси.

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор организации по производству строительной химии:

Кто хочет заниматься бизнесом, тот занимается. И кто хочет заниматься именно прозрачным бизнесом, тот занимается и не испытывает особого дискомфорта. Если мы говорим про какие-то схемы теневые, может быть, лжепредпринимательские структуры, то надо уходить, забывать – это уже каменный век.

Игорь Позняк, СТВ:

А как же получить 300% прибыли?

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор организации по производству строительной химии:

Надо привыкать. К примеру, торговые сети мировые. Ведь они работают на рентабельности 3 и ниже процентов за счет товарооборота, за счет оптимизации структуры и так далее. И нам нужно забыть про 300 – 400%.

Белорус:

И магазинов очень много открывается, и банки дают кредиты достаточно хорошие для развития бизнеса, и государство поддерживает. Поэтому я не вижу здесь каких-то препонов, чтобы препятствовать этому. У нас в стране, мне кажется, очень хорошая ситуация для малого и среднего бизнеса.

О парламенте

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, пожалуйста, себя в пенсионеры не записывайте и не считайте, что вы уже все сделали, дальше можно руки сложить и сидеть дома. В нынешнем году депутатскому корпусу предстоит держать серьезный отчет перед избирателями, в особенности тем из вас, кто примет решение участвовать в парламентских выборах. Я не скрою, что отдельные депутаты меня уже просят о поддержке на новый срок, это нормально. И вы этого не стесняйтесь. Но помните одно: вы в этом зале, исходя из нашего критерия преемственности нового парламента, должны определиться, кто из вас хочет и в состоянии работать в новом парламенте. Это не потому что, знаете, «хотелки», как известный политик говорил, у кого–то в голове. Это для того, чтобы сохранить преемственность, чтоб польза была для народа. Поэтому порядка 30, пусть чуть меньше, но близко к 30 процентам парламента, я хотел бы, чтобы депутаты работали в новом парламенте.

Игорь Позняк, СТВ:

Что нужно, чтобы получились те самые 30% опыта и 70% молодости?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я думаю, все зависит, во-первых, от выдвижения. И власти наверху, и власти на местах должны определиться, кто все-таки будет выдвинут и, естественно, поддержан из этого состава парламента. Ну, и какие люди достойны представить регионы в дальнейшем парламенте.

Игорь Позняк, СТВ:

Наберется треть из ныне действующих?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вполне возможно, их будет и несколько больше. Самое главное, чтобы был настоящий выборный дух, дух соревнования. Дух отбора достойных и дух выбора своего будущего.

О ВТО

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень заинтересованы в работе на внешних рынках. Потому что процентов, наверное, 70 того, что мы производим, мы вынуждены подавать. Поэтому для нас это очень важно, быть частью этого всемирного экономического организма, имя которому – ВТО. И если мы через компромиссы, конечно же, увидим, что мы не теряем в ходе этого переговорного процесса, то мы на это пойдем. Если нет, то и ходить не надо. Вот какая задача поставлена перед правительством и перед теми, кто уж очень рвется в ВТО. Нам надо делать выводы из историй наших соседей. При том историй сегодняшнего дня.

Игорь Позняк, СТВ:

ВТО. На одной чаше весов – риски, на другой – преимущества для экономики и предприятий. У вас чего больше? Как вы размышляете по этому вопросу?

Юрий Предко, генеральный директор холдинга по производству техники и оказанию услуг:

Это весы, на которых надо правильно уравновесить. Как раз та задача, которую ставит Президент, чтобы было взвешенное решение. Не просто тупо вошли в ВТО – смысла нет. Ведь ВТО на то и ВТО, чтобы договариваться. Одни страны договариваются на очень выгодных для себя условиях. ВТО – для открытия возможностей. Мы не возражаем против конкурентной борьбы, но в равных условиях. Если мы не будем в равных условиях, как тогда быть? Поэтому, если в ВТО будут равные условия и защита своего производителя, дадут возможность работать нашим товарам на европейском рынке (в данном случае ВТО для нас – европейский рынок ближайший, потому что в Россию у нас и так есть доступ), тогда это открывает возможности.

О мире

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас тут «пятая колонна» и разные так называемые оппозиционеры упрекают: «І зноў тут улады почалі ездзіць на тым жа кані!» Безопасность, особенно в связи с Украиной, оборона и так далее...

Я часто над этим задумываюсь и думаю, что нашим этим «пятиколлонникам» и оппозиции так называемой надо было бы серьезно думать, прежде чем писать. Ведь, действительно, в самом деле нет более высокой ценности (и это действительно Украина показала и другие государства, особенно сейчас Сирия), чем мир и безопасность. Скажите, если на головы сыплются бомбы, если общество в раздрае, если друг на друга пошли с пулеметами, автоматами, бросают в окна гранаты, когда человек не может жить на своей земле, о чем может быть речь? О чем? О «демографических ножницах»? Кто будет в это время рожать? О заработной плате? Так что ты купишь за эти деньги? Поэтому бояться этого не надо, и надо подчеркивать всегда: величайшая ценность — это безопасность в обществе, обороноспособность страны, мир на земле. Все остальное мы найдем, купим.

Игорь Позняк, СТВ:

Виктор Александрович, Президент сказал, что именно вы боретесь на международной арене. Что удалось отвоевать на этом фронте за последний год?

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Да, конечно, кто-то сегодня может сказать, что диалог – это более длительный путь для решения возникающих вопросов. Вопросов, касающихся безопасности, мира.

Игорь Позняк, СТВ:

От диалогов кровь не льется человеческая.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Совершенно верно. Но я не думаю, что есть такие люди, которые путем сбрасывания бомб на головы, путем гибели стариков, женщин, детей считают, что это более быстрый путь для разрешения каких-то конфликтов. Думаю, что таких немного, но, тем не менее, видимо, они есть. Мы видим, что сегодня творится вокруг нас.

Белорус:

Хочется жить спокойно, уверенно, чувствовать почву под ногами.

Илья Гур:

Для меня важно, чтобы у нас не повторились теракты, как в Европе. Но, судя по всему, наши сразу реагируют на такие ситуации и хорошо охраняют наши границы от этой напасти.

О России

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Иногда противно слушать из некоторых ангажированных рупоров из России, что у нас чуть ли не мягкая белорусизация, что у нас еще что–то тут происходит. Чуть ли не разворот куда–то. Я не знаю, куда мы можем развернуться. Куда нам разворачиваться? Мы были и есть братья. И не Лукашенко, не парламенту Беларуси это определять. Это исторически, веками предопределено. Вы знаете, я встречался с евросоюзовцами много. С американцами. Они передо мной такой проблемы никогда не ставили: с Россией там или с Западом. Наоборот, просят, чтобы у Беларуси были хорошие отношения и с Западом, и с Россией.

Но я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем «мальчиками на побегушках». Мы самостоятельное суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. Пусть маленькую, небольшую, но свою квартиру. Кстати, это и слова нынешнего Президента России. Мы не создавали и никому из наших соседей не создадим никаких проблем. Но мы хотим, чтобы к нам точно так относились и нас уважали. Что здесь не по–человечески? Все по-человечески. Поэтому давайте жить дружно.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси:

Для меня, как россиянина, конечно же, была, прежде всего, интересна его оценка отношений с Россией. Он оценивает их самым высоким образом. И, так сказать, лишний раз подчеркнул приверженность и приоритетность российско-белорусских отношений. Поэтому мне это важно не только как россиянину, но и как человеку, который занимается вопросами белорусско-российской интеграции.

Аня_Малиновская:

Отношения Беларуси с Россией можно ставить в пример многим европейским странам. И я этим горжусь, за свою страну, за народ, и за Президента, который проводит миролюбивую политику!!!

tolik_pan:

Нет ближе для нас страны, чем Россия. Другое дело, что мы должны сотрудничать со всеми соседями и странами-партнёрами, исходя из своих национальных интересов.

О Западе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С удовольствием хочу отметить серьезный перелом в наших отношениях с Западом, о чем уже сказано немало. Конструктивное разноплановое сотрудничество с Европейским союзом полностью отвечает нашим национальным интересам.Так же, как и развитие торгово-экономических связей и активизация диалога с Соединенными Штатами Америки. Просто у нас какой–то новый этап наступил, этап, как я бы его охарактеризовал, с Западом, некоей говорильни. Вот не заговорить бы этот нормальный процесс. И Запад должен это понимать, и мы, что, если мы потеряем темпы наших отношений, мы окажемся неинтересны друг другу. Должна быть основа. Это торгово-экономические процессы, которые всегда будут склеивать государство и народы.

Но эти отношения и диалог должны быть равноправными. В сотрудничестве с Западом нас интересуют, прежде всего, инвестиции, трансфер технологии, создание передовых совместных производств, участие белорусских компаний в международных производственных цепочках.

Игорь Позняк, СТВ:

Вот все очень хорошо помним ту самую бессонную ночь в Минске, когда «нормандская четверка» была, четыре президента во Дворце Независимости. А правда, что потом в том числе и европейские газеты писали, что после этой ночи совершенно по-другому стали на Беларусь смотреть? Вы ездите в Европу часто довольно, вы встречаетесь с теми политиками. Это правда?

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я понял ваш вопрос. Это не просто правда, это уже стало действительно реальностью, которая дает результаты. К нам после этого зачастили делегации – практически каждую неделю мы принимаем делегации Европейского союза. Просто в Европе увидели, что такое Беларусь и кто такая Беларусь. Что действительно это страна, которая сама никому не делает проблем – ни соседям, ни в целом Европе и, более того, она стала площадкой для разрешения соответствующих конфликтов. Минская группа ОБСЕ и по Нагорному Карабаху существует.

Игорь Позняк, СТВ:

Единственная в мире площадка по решению этого вопроса.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Совершенно верно. И сейчас она очень востребована, после известных событий.

О торговле

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорись усилить роль Министерства торговли как регулятора на внутреннем рынке страны. Займитесь развитием конкуренции, стимулированием предпринимательской активности для создания комфортной потребительской среды.

На базе Минторга необходимо создать мощный антимонопольный орган, который объединит в себе функции поддержки добросовестной конкуренции и недопущения злоупотреблений со стороны монополистов.

Это целевая задача, решение которой не позволит необоснованно повышать цены.



Игорь Позняк, СТВ:

Цены на самом-то деле такой индикатор состояния в экономике. Так а что будет с ценами? Намерены больше их регулировать? Намерены в свободное плавание отпустить по средством этих поручений?



Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Самый популярный вопрос, который задается на всех уровнях, это цены. Сегодня цена регулируется по сути двумя вещами: сколько денег в кошельке у покупателя, и какие цены у наших соседей, в тех странах, где нет границ. Я имею в виду, прежде всего, Российскую Федерацию.



Игорь Позняк, СТВ:

И еще есть не всегда честная конкуренция, которая запросто может взвинтить необоснованно совершенно цены.



Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Решение этой задачи и будет относиться к нашему министерству. Поэтому, по ценам: больше регулировать их не стоит. Я напомню, что в январе месяце было принято решение, и сегодня ни один потребительский товар с точки зрения торговой надбавки, формирования цены производителем, кроме алкоголя крепостью более 28%, не регулируется. И практика показала, что рынок так сложился. Сложилась достаточно конкурентная среда. И все очень четко понимают, что поднятием цены вопрос не решишь – и торговля, и производитель. И в этих условиях именно Министерство антимонопольного регулирования приобретает особый смысл.

О медицине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В поликлиниках не должно быть очередей. Надо усилить профилактику заболеваний, ведь болезнь проще предупредить, чем лечить. У населения необходимо сформировать навыки культуры здоровья, начиная с образа жизни, правильного питания, отказа от курения и алкоголя. Не совсем, конечно. Пить перестанем – беда другая будет. А вот курить – это вообще безумие. Здоровье человека зависит от многих факторов. Один из важнейших – физическая культура и спорт.



Белорус:

Мне понравилось выступление Президента об очередях в поликлиниках. Самому приходилось неоднократно обращаться, в общем-то, автоматизация очередей значительно улучшила бы это положение с очередями.



Tina_Kristina:

У меня подруга уехала жить на ПМЖ в Италию, однако каждый год, когда приезжает сюда, в первую очередь записывается заранее ко всем специалистам и проходит полное медицинское обследование. Заметьте! Не в развитой Италии лечится, а в родной Беларуси!

Вася_Пупкин_talks0:

Вот про поликлинику, чтобы там очередей не было – это Батька четко подметил! Вперед к электронным очередям!

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В свое время, по-моему, в 2011 году, когда средняя продолжительность жизни мужчин составляла 64 года, то средняя продолжительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом, составляла 67 лет. На три года больше! Это казуистика, но это так. Потому что они прекрасно понимали, что, если они не будут выполнять показания врача, они просто умрут. Они сразу завязывали с вредными привычками: с курением, с ожирением. Сбрасывали вес, начинали заниматься спортом. Слушались и выполняли то, что говорит врач. В среднем на три года больше жили!

Игорь Позняк, СТВ:

Так вот он ключ к долголетию – заболеть сахарным диабетом, может?



Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нет. Надо просто понять вовремя, не тогда, когда уже случилась беда. Когда, не дай Бог, какие-то сердечные осложнения возникают в виде инсультов, инфарктов, и тогда сразу же все начинают брать палочки – начинать заниматься скандинавской ходьбой, пробежечками, с вредными привычками завязывать. Вот тогда мы почему-то начинаем шевелиться. Зачем издеваться над организмом? Если его уважать и, если, образно говоря, как машину вовремя обслуживать, то он будет служить, поверьте, бесконечно долго.

О зарплатах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодой специалист – будущее любого предприятия. При этом очень правильно сегодня ставят вопросы в учительской среде, в научных организациях и так далее. Это же ненормально, такая разбежка между молодым специалистом, который пришел в аудиторию, и преподавателем, допустим, который работает 20 лет и получает за выслугу, за стаж, еще какие-то бонусы, а молодой специалист отстает от него в заработной плате в 5 раз. Это нормально? Нет. Так, дорогие мои, суть же зарплаты в чем состоит: вложил большее количество качественного труда – получи больше. А что вы хотите сказать, что молодежь сегодня приходит и работает хуже, чем те, кто по 20-30 лет стоит у этого «станка»? Я в кавычки беру «станка», потому что это больше касается гуманитарных дисциплин, преподавания и так далее. Да многие молодые люди, приходя на свою работу, выдают результаты значительно выше, чем уже существующие кадры, взрослые кадры. Я не хочу сказать, что они плохие, я хочу сказать, что неправильные критерии принимаем, неправильными критериями пользуемся: молодой – значит, ты ничего не получаешь; вот дорастешь до старика, 45-50 лет, – тогда получишь. Неправильно! Надо судить по тому, как работает человек, какой его труд, что он вкладывает в свою работу.



Белорусы:

Выпускник высшего учебного заведения, который придет, он молодой, и он будет стараться, если он будет знать, что у него достойная зарплата.



Это странно, вот у нас есть наработки за опыт – это очень странно.



Если работа выполняется качественно, и нет какой-то разницы, то я не вижу причин для того, чтобы разную зарплату. Но с другой стороны, возможно, молодым специалистам тоже делать дольше испытательный срок.

О пенсиях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пенсионная реформа или совершенствование пенсионной системы, как мы правильно говорим, это не только пенсионный возраст. Это пенсионная система, и, сохраняя ее нынешнюю солидарную основу, распределительную, в дальнейшем мы будем более активно развивать другие формы, включая накопительную. Кстати, она сегодня реализуется. И мы, глядя на Россию, Украину, наших родных братьев, убедились, что поступили абсолютно правильно, не нагнетая накопительную систему. Вы посмотрите, что происходит. Сколько у них кувырканий из-за этого. Мы дали право людям – выбирайте. Выбирайте, если вы хотите накопительную систему, вместе с предприятиями накапливайте. Но мы сохранили вот эту основу, чтобы люди с голоду не поумирали и кусок хлеба имели. Вот эту «плохую», в кавычках, солидарную или распределительную систему. Дальше – сложатся нормальные условия, мы будем вести себя более активно, но люди постепенно привыкнут к этому.

Об учителях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Честно говоря, я уже вчера думал о том, что мы систему образования отреформировали, отсовершенствовали, и больше к ней не надо прикасаться. Но вы понимаете, последние годы, 5, 10 лет, произошел совершенно, я не говорю, качественный, невероятный, космический скачок в развитии общества. Посмотрите: новые технологии, интернет, который просто повязал весь мир. Знания наших детей уже в 10-15 лет превосходят 22-летних. Совершенно иное качество, и нам от этого отстать нельзя, прежде всего в образовании. Знания многих выпускников учебных заведений оставляют, к сожалению, желать лучшего. Немало звучит претензий и по поводу учебников. Но самая главная проблема, уважаемые мои, это проблема учителей, как бы кому-то это ни не нравилось. Если учитель не сделает в ближайшее время несколько шагов к этой вершине, мы будем иметь проблему уже ни зарплат учителей, ни каких-то там доходов и жилья, мы будем иметь проблему с самим учителем. Поэтому надо сделать все, чтобы воспитать, родить, если хотите, нового учителя. Родить новых – это долго, поэтому рожать будем, переделывая старое учительство, относительно старое. Надо всколыхнуть наше учительство, надо заставить учителя, как прежде, работать с семьей, с учениками, как это было в наше время, когда учитель такое же время, как в школе, был в семье своего ученика.

Белорусы:

Учитель должен знать все о ребенке. Он должен знать даже, в какой семье он живет. А как же? Иначе он не сможет его учить правильно. Сейчас дети сложные пошли. Учитель должен обладать большой информацией, мне кажется. Сейчас более ответственная роль учителя, нежели раньше была.



Если он знает состав семьи, знает, какой ребенок, в какой семье растет, то где-то какие-то подходы, даже в обучении, может искать другие.

О рождаемости

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы получили результат, к которому стремились: практически сжаты демографические ножницы. В 2015 году уровень рождаемости практически сравнялся с уровнем смертности, родилось почти 120 тысяч детишек. И такой рождаемости не было больше двадцати лет. За 10 лет младенческая смертность снизилась почти в 3 раза. По этому показателю Беларусь вышла на самые передовые позиции в мире. Это самое главное наше достояние, когда женщина рожает и полностью уверена в том, что она родит и этот ребенок будет здоровым. Но есть и недостатки. Вы знаете, о чем я говорю.

Радует и то, что увеличивается размер белорусской семьи, более 56 процентов новорожденных – это вторые и последующие дети. Это прорыв. Инвестиции в семью – это инвестиции в будущее развитие. Но сегодня необходимо сместить акценты с экономической составляющей, которая достаточно весома, на политику семейного благополучия, психологической устойчивости и стабильности. Что греха таить. Некоторые семьи, и многодетные семьи, родив троих, четверых, говорят: это Лукашенко дети, пусть он ими занимается. Нет, дорогие мои, я готов подставить плечо, третьего, четвертого, действительно, мои дети, я должен им помогать, как и первые и вторые тоже, я от них не отказываюсь, но забота о детях, прежде всего, проходит через семью.



Белорусы:

Родители должны отвечать за будущее своих детей. А государство, оно, конечно, может помочь в чем-то – жилье, еще что-то. Но в принципе, исключительно – на родителях.

Конечно, мать и отец должны отвечать. Но государство какой-то помощью помогать должно. Но во всяком случае, родители все, от них все исходит.



Аня_Малиновская:

А мне понравилось, и верно сказал, что о детях должны заботиться, в первую очередь, родители.

Игорь Позняк, СТВ:

Вы задали, пожалуй, самый интересный вопрос Президенту, на мой взгляд. По поводу отцовского отпуска. А почему вдруг возник такой вопрос?



Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Этот вопрос был адресован к мужчинам, прежде всего. К руководителям, прежде всего. Потому что, когда молодая мама, особенно первородящая, и не только первородящая, выписывается из роддома, в первую неделю – может быть, десять дней – она особо нуждается в помощи. Конечно, если есть родители, бабушки, которые придут на помощь – это хорошо. Но зачастую их нет. Но, более того, я всегда считаю: чем раньше мужчина-отец примет участие в воспитании детей, тем более крепкая будет семья. И поэтому, я считаю, что с первых дней мужчина должен находиться рядом со своей супругой, с маленьким ребенком. Нестолько, чтобы помочь в воспитании ребенка, хотя и это тоже очень важно, но и помочь своей супруге, которая нуждается в дополнительной физической помощи. Конечно. У отца должен быть шанс при рождении ребенка взять, пусть неоплачиваемый, но социальный отпуск, до месяца. Может, кому-то надо десять дней, кому-то две недели, кому-то месяц. Для того, чтобы помочь своей супруге.