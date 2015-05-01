Темы Послания Президента - 2015: контроль цен, рост экспорта и эффективности сельского хозяйства, борьба с социальным иждивенчеством и коррупцией

Новости Беларуси. Стратегия действий на ближайшую перспективу. Экономика продолжает оставаться основой развития белорусского государства. Ежегодное Послание народу и Парламенту президента Александра Лукашенко становится настольной книгой и руководством к действию для Правительства. Сегодня все общество, без преувеличения, ожидает реализации 10 шагов для дальнейшего эффективного развития Беларуси.

Более чем 2,5 часа общения и десятки поднятых тем. В Овальном зале – представители Правительства, руководители органов госуправления и крупнейших предприятий, дипкорпус и СМИ. Обращаться с Посланием к народу и Национальному собранию уже стало традицией. Ежегодной.

Сразу же по окончании встречи поднятые главой государства темы активно обсуждали в кулуарах и парламентарии, и представители Правительства. А позже делились впечатлениями со съемочными группами и журналистами.

Николай Плаксицкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Глава государства сделал акцент на том, что этот год для нашей страны необычный – это год 70-летия Великой Победы, Год молодежи. Наверное, год, который заканчивает пятилетнее наше развитие, социально-экономическое развитие нашей страны. Конечно, в основе благосостояния белорусского народа, как отметил президент, лежит развитие нашей экономики.

Людмила Михалькова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, для себя я почерпнула, что нам необходимо более тщательно работать над законопроектами, без отрыва, конечно, от действительности. И прежде, чем принимать какое-то решение или вносить предложение по законопроекту, нужно мониторить обстановку, и чтобы законопроекты были очень взвешенными.

Послание – не просто анализ ситуации в государстве, но и стратегия действий на ближайший год.

Так, президент определил 10 шагов для эффективного развития экономики, акцентировал внимание на важных аспектах: использование бюджетных средств, снижение инфляции, создание благоприятного бизнес-климата, диверсификация экспорта, внедрение новых подходов в сельском хозяйстве.

Или, к примеру, еще один актуальный вопрос – цены. Они под контролем государства. Сегодня никак нельзя допустить необоснованного роста цен.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы же сами постоянно взвинчиваем эти цены, имея в виду, что и по ЖКХ народ недоплачивает, и энергетика у нас бедная страдает – надо поднять доходы. Они, видите ли, модернизируются, бедняги, зарплата у нас низкая. И пошло, поехало. Этого больше быть не должно. У нас цены все практически под контролем. Все. Вы увидели конец года и начало этого года. Если нам надо было зарвавшихся сдержать, мы не создавали никаких структур, мы тихо и спокойно. Это сделала власть, вся вертикаль власти взяла под контроль эти цены. Когда мы увидели, что нельзя излишне пережимать и придерживать цены, я так понимаю, по каким-то позициям мы отпустили. Поэтому цены зависят от нас. И нам надо раз и навсегда принять решение: коль мы не можем сегодня повысить зарплату (и не надо ее повышать, у нас ее никто не просит повысить), вы не забирайте другой рукой из кармана народа деньги, то есть не повышайте цены на ЖКХ (там, где можем контролировать), на энергетику там, тепло, свет и так далее. Элементарный подход. И этот подход должен быть соблюден в этом году, как минимум, чтобы мы увидели, на что мы выйдем к 1 января будущего года.

Послание должно стать настольной книгой и руководством к действию для экономического блока Правительства. К примеру, диверсификация экспорта и поиск новых рынков. Это задачи № 1.

Вниманию представителей Правительства, парламентариев, руководителей Министерств и ведомств – пример налаживания бизнес-контактов с грузинской стороной. Так, в ходе недавнего, первого в истории двусторонних отношений, визита подписаны контракты на четыре миллиона долларов. А вот пакет из 15 документов и рост товарооборот в три раза – уже результат встречи на высшем уровне. А ведь до этого Грузия занимала 57 место из 170 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Недавно мы вернулись с крупной, большой делегацией из Грузии. Ну что мы знали о Грузии? Ой, война прошла, бедная страна, нет ничего. Ничего подобного. Страна развивается, движется вперед, 65 миллионов долларов товарооборот. Когда только начали прицениваться и разговаривать, грузины же хорошие торгаши, они умеют торговать, они в этом плане молодцы. Один говорит: слушайте, я могу у вас вот эти шины купить, которые якобы никому не нужны. Но я, если вы не против, буду продавать на Кавказе, в целом, и дальше. Да ради бога, он платит деньги, пусть продает. И так вот при контактах, меморандумах и конкретных контрактах уже там Русый наскреб больше 200 миллионов долларов. За полтора дня. Встает вопрос: а где до сих пор были?

С начала 2015 года Беларусь стала участником нового интеграционного объединения. В конце мая 2014 года был подписан договор о создании ЕАЭС. Как раз-таки на партнеров по евразийской интеграции ориентироваться нужно при поиске новых рынков – уверены эксперты.

Николай Сергеев, политолог:

Нужно стремиться, в том числе используя возможности, опять же, Евразийского союза, выходить на такие емкие и перспективные рынки, как рынок Китайской Народной Республики и Юго-Восточной Азии. Потому что это огромное количество населения, очень много потребителей и там можно занять хорошие позиции.

Особое внимание уделить сегодня нужно также развитию малого и среднего бизнеса. Ведь это основа процветания любой экономики и стабильности государства.

Кстати, условия сегодня создаются и в регионах.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

У нас есть фонд по поддержке. И мы готовы сегодня и за счет фонда занятости (есть у нас такие деньги) и фонда поддержки предпринимательства. Такие деньги есть. И если человек приходит, доказывает нам, что именно тот случай, когда может здесь быть полезным обществу, но нужно помочь, прокредитовать.

За последнее время многого Беларусь достигла и в сельском хозяйстве. Цифры впечатляют. Наша страна попала далеко не в один мировой топ. Третий в мире экспортер животного масла, Беларусь в десятке крупнейших экспортеров молока, именно в нашей стране сосредоточено около 16% мировых посевов льна. Тем не менее сегодня отрасли нужны еще более эффективные методы развития – уверен Президент.

Александр Лукашенко:

Беларусь практически полностью обеспечивает себя продовольствием, импорт составляет менее 10% всего объема потребления, а экспортные поставки осуществляются в 50 стран мира. Тем не менее отрасль нуждается в новых, более эффективных методах ее дальнейшего развития. Главное – надо работать на принципах самоокупаемости. В условиях сокращения господдержки важную роль должны сыграть такие механизмы, как конкурентный отбор и окупаемость проектов, равный доступ к кредитам и другим ресурсам, ответственность за реализацию и достижение намеченных показателей.

Предстоит активизировать работу по привлечению частных инвестиций в село. Активизировать. Эта работа давно началась, мы ее умеем делать. Правительству необходимо стимулировать инвесторов на основе индивидуального подхода к каждому из них при продаже сельхозорганизаций.

Как раз-таки новые эффективные методы развития сельского хозяйства помогут выйти и на самоокупаемость. Это задача на ближайшее будущее.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Показатели экономической эффективности ряда сельскохозяйственных предприятий, которые большую часть своей продукции имеют возможность реализовать на территории Российской Федерации, сейчас действительно возросли. За все эти годы сельскохозяйственная отрасль, которая была создана, действительно является хорошим, мощным источником иностранной валюты, поддерживающей национальную экономику.

Затронуты в ходе Послания и социальные темы: обеспеченность микрорайонов детскими садами, развитие так называемой «идеологии здоровья».

Стороной не обошли и Декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Подписан он был в начале апреля. Президент подчеркивал не раз: документ направлен против тунеядцев, а не честных людей, которые хотят работать и зарабатывать. Неудивительно, что сегодня вся ситуация под особым контролем, чтобы избежать каких-либо ошибок или недоработок в действии Декрета.

Александр Лукашенко:

Большинство граждан исполняет свою конституционную обязанность, работает и платит налоги. У нас как у власти нет никаких к таким людям претензий. Однако некоторая часть трудоспособных людей не принимает участия в финансировании государственных расходов. При этом социальными благами пользуются все на равных. С точки зрения большинства людей такой подход несправедлив.

По моему поручению разработан и принят Декрет «О предупреждении социального иждивенчества».

Много критики. Я боюсь иногда: мы чего-то там недоработали. Я уже поручил Администрации, я прошу разработчиков, прежде всего, вникните в каждое замечание. Изучайте, посмотрите, чтобы мы не обидели нормального человека. Мы не должны допустить ни одной ошибки.

Во время Послания затронул президент и обновленный закон о борьбе с коррупцией. Заработать он должен в ближайшее время. Тем более законопроект уже принят парламентариями в первом чтении. Впереди – второе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Учтены мнения всех заинтересованных, достаточно много было предложений в ходе обсуждения, которое было организовано через средства массовой информации. Больше 300 предложений поступило. Часть из них вошла в закон, часть – не вошла. Очень много направлено на предупреждение. Это первое. Во-вторых, вводится такое понятие, как общественный контроль.