Послание Президента прокомментировали эксперты в ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь»

Послание Президента - пожалуй, самое главное событие текущей недели. Как новый проект «Что происходит» на телеканале «Россия-Беларусь» отреагирует на это событие? Давайте разберёмся!

Главное событие этой весны - послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Ежегодно глава государства обращается к нации напрямую. Президент анализирует ситуацию в стране и озвучивает важнейшие подходы развития государства на ближайшее время, и, конечно же, говорит о том, что волнует сегодня людей. На что сделал сегодня акцент глава государства? Обсуждаем сегодня в нашей студии.

Главный вопрос, который хотелось бы задать: «Что было самым главным на ваш взгляд?»

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений Белгосуниверситета:

Самое главное, что послание Президента еще раз нам говорит о том, что «Беларусь должна трудиться»! Потому слоганом (или же девизом) этого послания будет «Работа». Работать! Будем работать - всё у нас получится! Экономика. Экономика - это главный вызов. Её можно преодолеть, только упорно работая. Используя все методы: и экономические, и административные.

Елена Петровна, Вы были в зале. Может, чувствовали настроение депутатов. Услышали ли они то, что хотели, или нет?

Елена Береснева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Безусловно. Я хочу сказать, что это не просто программная речь Президента, это еще и речь политика, которая сейчас широко обсуждается и которая цитируется. Президент сказал, что «настоящая политика должна быть искренней». И продемонстрировал нам это сам: сделал акцент на актуализацию проблем, которые нам предстоит решать в ближайшее будущее. Правильно сказал, что «судьба нашего общества будет решаться не на площадях, и не на фронтах», как это происходит в соседних государствах. Наши грехи определит экономика. И в ближайшее время пройдет несколько совещаний по развитию аграрной отрасли, системы ЖКХ и по высшему и среднему образованию, которые и станут программой правительства на ближайшее будущее.

Какую главную мысль услышали сенаторы?

Игорь Марзалюк, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Самое главное, что я услышал, это суверенитет страны.

Суверенитет страны невозможен без сильной экономики, без сильной модернизованной системы образования, без нормальной социальной базы, национальной культуры, которая ориентирована на воспитание цивилизованных культурных людей, граждан свой страны, для которых их страна является «альфой и омегой», создает самое важное для них.

Георгий Васильевич, что Вы услывшали? Что на Ваш взгляд было главным?

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Я сделаю акцент на проблематике, которую поднял Президент. Во-первых, он признал ее, и это достаточно честная позиция. Сегодня не совсем безоблачная ситуация в экономике. Есть проблемы. И это не просто концептуация, а «болевые точки», те о которых бизнес говорил всегда. Это опять же налоговая политика - мораторий на налоги, количество проверок, курс образования. И поэтому эти посылы, обозначение этих «болевых точек» - то, что власть в лице Президента адекватно понимает это как угрозой суверенитета страны, важно для бизнеса. Теперь дело за малым: правительство должно сделать какую-то дорожную карту, чтобы это все реализовать. Причем в краткосрочный период.

Валерий, Ваше ухо экономиста, что главное вычитало из этой речи?

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Главное там было всё! Ведь второстепенных вещей не бывает в такого рода программных обращениях к народу и Парламенту. Мне понравилось то, что практически половина этого обращения была посвящена экономическим вопросам. Действительно, это очень актуальные вопросы. Очень четко были поставлены задачи Правительства на ближайший год. Президент подчеркнул, что «это не стратегия, это тактика: то, что мы должны делать сегодня, мы должны делать быстро, должны делать эффективно!» И конечный итог - благосостояние людей. Это то, как мы будем жить через год, через два, через три…

В самом начале своего обращения президент сказал: «Многие темы, конечно, можно было бы замолчать, от них уйти, не говорить о них сейчас…» Но Президент говорил об этих темах, говорил на эти темы. В послании этого года были какие-то особенности по сравнению с предыдущими?

Игорь Марзалюк, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Если говорить о послании в целом и сравнивать его с предыдущими, то здесь, безусловно, целый ряд очень важных особенностей. Первое - это та колоссальная роль, которую сыграла за этот год Беларусь в народной политике. И в первую очередь - в вопросах предотвращения того «кровавого конфликта», который происходил и происходит на Украине. Минск стал центром, где разрешали важнейшие проблемы геополитики и проблемы войны и мира. И это, конечно, отложило отпечаток, след на послание. Еще один важный момент - это потепление, нормализация отношений с евроатлантическим блоком: и с Евросоюзом и США. Это также не могло не повлиять на послание.

«Беларусь - это государство, которое стремится к стабильности, спокойствию, порядку!»

Если говорить сегодня об экономике: какие задачи сегодня ставит экономика и какие сложны темы предстоит сегодня решать - именно в 2015 году?

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Да, конечно, очень много новаций в этом обращении. Но в то же время, меня очень радует, что есть серьезная преемственность, власть придерживается стратегического курса, который был раньше, поэтому ждать революционных изменений не стоит. Поскольку большая часть тех проблем, которая на сегодняшний день существует в экономике, не находятся в области ментальности, нашего восприятия жизни. Они только в сфере законодательной и правовой сфере отношений. Что касается конкретных направлений, то Президент четко, пронумеровал их (более 10 из 12 он отметил) - это и повышение качества, и развитие финансовых рынков, и диверсификация, о которой так много говорится, но задача на самом деле очень сложная... Это и в полной мере реализация маркетинговой концепции, когда мы сначала продаем, затем выпускаем, а не наоборот. И знаем, кто наш клиент и на кого мы работаем. Это также изменение политики по отношению к бюджетным расходам. Президент очень четко поставил задачу Правительству да и Парламенту, что уже «денег бесплатных не будет», мы перейдем на программный целевой метод, когда человек, который зависит от бюджета, должен отдать.

Экономика, конечно, очень большой блок. Но, наверное, не менее важный блок связан с внешней политикой?

Игорь Назорук, директор Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Республики Беларусь:

Самым главным я бы отметил то, что Беларусь состоялась.

Беларусь - суверенное независимое государство, которое проводит свою самостоятельную внешнюю экономическую да и просто внешнюю политику. Несмотря на то, что у нас есть определенные обязательства (в том числе и исторические и правовые, связанные с нашими партнерами). Президент отметил, что основное для государства - суверенитет, а в государстве - человек, личность. Его здоровье, безопасность, благосостояние.

Сергей Пигарев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Такое ощущение, что послание главы государства касалось исключительно вопросов экономики и международного сотрудничества. Там были вопросы и гораздо больше поднятых проблемных вопросов. Само послание было, на редкость, контактным. Слышалось на одном дыхании. Для нас лидер открылся с новой стороны, думаю, со мной многие согласятся: чувством юмора. Мы умеем слушать нашего лидера между строк. Мы все понимаем. Много было сказано о борьбе с коррупцией. Также был посыл и в адрес общественных объединений и политических партий. Была дана оценка роли возрастающих общественных объединений в политической системе в нашей стране.

Елена Береснева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Много было сказано о культуре. О том, что изобразительными средствами: спектаклями, кинофильмами, живописи - нужно показывать наш менталитет. Надо показывать достижения нашего суверенного государства. И в этом процессе должны участвовать творческие союзы и средства массовых информаций.

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии:

Безусловно, глава государства говорил о тех проблемах, которые стоят в нашем государстве, в обществе. Но он еще сказал одну важную вещь, которая запомнилась мне: помимо искренности и честности, помимо того, что были названы пути решения этих задач и проблем, которые перед нами стоят, отмечу, что белорусское общество должно быть сплоченным. Оно должно быть сплоченным именно сейчас, когда вокруг Беларуси всё «бушует»: «бушуют» в России, «бушуют» на Украине, «бушуют» на дальних рубежах. И сейчас самое важное, что, несмотря ни на какие политические разногласия, несмотря на то, кто каким мнением оперируют политики, мы все должны быть едины, думать о том, чтобы наша страна всегда была суверенной, независимой и процветала.

Григорий Васильевич, что для Вас особенным было?

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Важно то, что кроме объединения бизнеса, важна какая-то идея. Объединительная идея. Объединение людей, построение экономически сильного, конкретного государства. Но на уровне этой благой цели мы понимаем, что делать, но вот как сделать - есть проблема. И тут мы понимаем, на что мы идем, на какие риски, о которых говорил Президент. Мы должны понимать, что безоблачной, радужной дороги не будет.

Что сейчас главное в экономике. Что сейчас нужно делать Правительству?

Игорь Марзалюк, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Когда были поставлены задачи достаточно конкретные в области культуры, средств массовой информации, было подчеркнуто, что это не те проблемы, которые можно решить просто «щелкнув пальцами». Это серьёзные проблемы, которые глубоко в нашей психологии, в нашем складе жизни.

Есть вещи, которые людей волнуют всегда и Президент об этом тоже говорил: те «болевые точки», которые волнуют общество. К примеру, «болевая точка», которая волнует всех без исключения - это цены. Этому моменту тоже было уделено особенное внимание.

Игорь Марзалюк, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Цены - это все же экономическая категория и больше они, все же, будут складываться на рынке.

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

В послании хвалится качество управления. О том, что у нас управление не такое большое по сравнению с нашими соседями. Все равно нужно повышать эффективность управления, сокращать, продолжать дальнейшее сокращение управления.

Игорь Марзалюк, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мне кажется, речь шла совершенно о другом! Если говорить про экономический блок, то речь шла о воспитании и становлении нормального, ответственного руководителя: человека, который ответствен за результаты своей работы, и является именно руководителем. Очень важный акцент был в этом послании о необходимости формирования нормальной системы отношений сферы собственности.

Пока не будет системы ответственности, системы власти, не будет «культ хозяина», ответственного бизнесмена, руководителя, ничего не изменится, ничего не будет.

Именно про это был очень важный посыл в обращении Президента к народу.