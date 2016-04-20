Александр Лукашенко 21 апреля обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Структура Послания в целом останется традиционной. Оно будет состоять из нескольких больших тематических блоков.

Центральным и, как планируется, самым масштабным станет экономический блок. Здесь речь пойдет, прежде всего, о задачах и планах на нынешний год.

Самые актуальные вопросы будут затронуты главой государства и в части, касающейся социальной политики. Это совершенствование пенсионной системы, здравоохранения, образования.

Кроме того, речь будет идти о приоритетах внешней политики Беларуси, о кадровой стратегии и иных злободневных вопросах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы:

Я работаю на государственном предприятии, поэтому мне хотелось бы каких-то гарантий стабильности, в своем роде повышения заработной платы, благосостояния.

Всегда должно что-то изменяться в жизни. Хочется, чтобы и пенсионерам было лучше, и чтобы молодые были с зарплатой всегда.

Вперед! И чтобы было хорошо и взрослым, и таким, как я. Я человек пенсионного возраста – на пенсии 9 лет. И хочется, чтобы молодежь наша видела доброе, славное будущее. Чтобы они заслужили. А они заслуживают, кстати, это. У нас хорошие молодые люди. Потому всего самого доброго!

Жизнь простого народа организовать как-то более благоприятно.

Я медик. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на нас, как-то немножко подкорректировали наши зарплаты.

Если будет экономический подъем, то, естественно, тогда и все отрасли потихоньку начнут расцветать.

Все хорошо, стабильно, значит безопасно – это самое главное, правильно?!

Насчет безопасности у нас очень серьезно поставлено, и не стоит волноваться по этому поводу. Остальное можно уже решить по ходу.

Оплату труда немножко повысить.

Стабильность. Чтобы Беларусь процветала.

Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Беларусь-1» и Первому национальному каналу Белорусского радио.

Трансляция из Овального зала Дома правительства начнется в 11.00.

Телеверсия Послания будет показана в 21.00 в эфире белорусских телеканалов.

Состав участников мероприятия также достаточно традиционен. В Овальный зал белорусского парламента приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.