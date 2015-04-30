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Беларусь получила равноправное приглашение на саммит «Восточного партнерства»

30 апреля 2015 07:53
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Новости Беларуси. Беларусь получила равноправное приглашение на саммит «Восточного партнерства». Об этом сообщили в МИД нашей страны. О том, кто будет представлять республику на форуме пока не известно. Это решение будет принято главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит «Восточного партнерства» пройдет 21-22 мая в Риге. В его рамках планируется обсудить развитие сотрудничества между Евросоюзом и государствами «Восточного партнерства».

Как ранее заявили в министерстве иностранных дел нашей страны, не исключено, что к рижской встрече Беларусь и ЕС смогут выйти на согласование документа об упрощении визового режима.

# Беларусь-Евросоюз

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