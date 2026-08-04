Тайная цифровая война Брюсселя и Вашингтона: как Meta и Google теряют миллиарды?

Андрей Лазуткин, политолог:

Считается, что в среднем человек тратит на соцсети 2,5 часа в сутки. У молодых людей показатель выше – до 4 часов, и все это время, пока вы там находитесь, о вас собирают информацию и зарабатывают деньги. Поэтому соцсети устроены так, чтобы вы сидели в них все дольше и все больше покупали. Это секрет полишинеля, который выяснила Еврокомиссия.

А вот за что компания Meta заплатит 11 миллиардов долларов и как это связано с демократией – расскажем в «Занимательной политологии».

Изначально социальные сети создавали не для того, чтобы шпионить, а чтобы продавать рекламу. Например, пользователь ищет информацию о машине, и ему тут же предлагают купить запчасти. Но когда социальные сети получили миллиардные охваты, оказалось, что есть закономерности, по которым можно определить полный цифровой профиль человека.

Буквально по 10 лайкам можно установить возраст, пол, регион проживания, интересы, отношение к политике, религии и другие параметры. И это не потому, что наши лайки котов, или смешных картинок, или фотографий друзей имеют какое-то скрытое глубокое значение. Просто по лайкам вас относят к подробно изученной социальной группе.

Например, система понимает, что вы белый мужчина из Техаса, имеете типичные для вашего возраста интересы, голосуете за республиканцев, и вам предлагают целевую рекламу для социальной группы «реднеки». То же самое касается любого штата и любого цвета кожи.

Но этот инструмент можно применять не только для США, но и для Западной Европы. И тут Еврокомиссия спохватилась и начала выписывать миллиардные штрафы корпорациям Meta и Google. ЕС видит в них угрозу суверенитету. Чтобы защититься, в 2024 году Еврокомиссия приняла Акт о цифровых рынках – это антимонопольный закон для IT-сектора. Так они хотят искусственно ограничить долю рынка Google и Meta, чтобы американские сервисы делили рынок с европейскими приложениями, а информация не утекала в США и не велся сбор данных о европейских гражданах.

Потому что покупки и платежные системы позволяют отслеживать финансовое положение европейцев, сервисы отелей – их перемещение, сервисы онлайн-медицины – покупки лекарств и здоровье человека, а социальная сеть Instagram – переписки, фотографии, личную информацию. Это сбор досье на человека – и все это утекает на сервера в США. Это идеальный инструмент разведки и шпионажа старших товарищей за младшими, потому что никакого единства в НАТО нет. Главные в блоке – США, и они контролируют своих союзников через цифровые монополии.

А тут еще появился искусственный интеллект, который обучают на больших данных. И берут их из доступных для американцев социальных сетей, выкачивая оттуда весь контент – такой возможности у ЕС нет, поэтому они уже сильно отстали в ИИ.

Но Еврокомиссия сейчас пытается порвать американский поводок и под видом защиты цифровых рынков делает шаги, которые на первый взгляд вроде бы разумные.

Например, Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что с сентября на уровне Еврокомиссии будет введен запрет для всех стран ЕС допускать в соцсети несовершеннолетних. Вводится единый минимальный возраст – 14 лет – и единый алгоритм проверки.