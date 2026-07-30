Как взаимный саботаж президента и премьера Польши парализовал целую страну? Анонс «Без прикрытия»

На словах – два десятилетия несокрушимого политического монолита в Польше. На деле – глубочайший партийный кризис, унизительные расписки в верности и массовый побег депутатов в теневые штабы. Как взаимный саботаж президента и премьера парализовал целую страну, пока элиты публично топят друг друга? И от какой безысходности рядовые поляки уже готовы голосовать за возвращение монархии?

Смотрите в новом выпуске авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия». Сегодня, 30 июля, после информационного вечера на СТВ.