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Как взаимный саботаж президента и премьера Польши парализовал целую страну? Анонс «Без прикрытия»

30 июля 2026 13:54
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На словах – два десятилетия несокрушимого политического монолита в Польше. На деле – глубочайший партийный кризис, унизительные расписки в верности и массовый побег депутатов в теневые штабы. Как взаимный саботаж президента и премьера парализовал целую страну, пока элиты публично топят друг друга? И от какой безысходности рядовые поляки уже готовы голосовать за возвращение монархии? 

Смотрите в новом выпуске авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия». Сегодня, 30 июля, после информационного вечера на СТВ.

# Международная политика

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