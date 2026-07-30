Монолит треснул – что произошло с партией ПиС? Разобрали политическую карту Польши
На словах – два десятилетия несокрушимого политического монолита в Польше. На деле – глубочайший партийный кризис, унизительные расписки в верности и массовый побег депутатов в теневые штабы. Как взаимный саботаж президента и премьера парализовал целую страну, пока элиты публично топят друг друга? И от какой безысходности рядовые поляки уже готовы голосовать за возвращение монархии?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
Два десятилетия «Право и справедливость» продавало избирателю образ политического монолита. Партии, которая не гнется ни под давлением Брюсселя, ни под грузом внутренних конфликтов. Но 24 июля монолит треснул. И, похоже, бесповоротно. Политический патриарх и бессменный лидер движения Ярослав Качиньский объявил – партию покинут более 30 депутатов. В тот же день бывший премьер Матеуш Моравецкий уточнил сводку потерь – 40 депутатов Сейма, 1 сенатор и 3 евродепутата.
Чтобы понять последствия, коротко зафиксируем политическую карту Польши. Без экскурсий по кабинетам. У власти гражданская коалиция Дональда Туска. Либералы, Брюссель и привычный обмен угрозами с Минском и Москвой. Главная позиция – «Право и справедливость», сокращенно – ПиС. Консерваторы, националисты – вчерашние хозяева страны. Сегодня именно они делят партию между Качиньским и Моравецким. Единство оказалось не таким уж крепким.
Справа – конфедерация. Националисты, евроскептики и рыночники. Еще правее монархическая корона, отколовшаяся от конфедерации. Видимо, республики им уже мало. Новый левый и аграрный третий путь подпирают коалицию Туска. Не столько правят, сколько не дают ей упасть.
Над всей конструкцией возвышается президент Кароль Навроцкий. Формально он арбитр, фактически – консервативный тормоз либерального правительства. Но нынешний взрыв готовили ни Туск, ни Брюссель и даже ни Навроцкий. Запал под ПиС заложили свои же.
Подробности в видео.