Монолит треснул – что произошло с партией ПиС? Разобрали политическую карту Польши

На словах – два десятилетия несокрушимого политического монолита в Польше. На деле – глубочайший партийный кризис, унизительные расписки в верности и массовый побег депутатов в теневые штабы. Как взаимный саботаж президента и премьера парализовал целую страну, пока элиты публично топят друг друга? И от какой безысходности рядовые поляки уже готовы голосовать за возвращение монархии?

Роман Протасевич:

Два десятилетия «Право и справедливость» продавало избирателю образ политического монолита. Партии, которая не гнется ни под давлением Брюсселя, ни под грузом внутренних конфликтов. Но 24 июля монолит треснул. И, похоже, бесповоротно. Политический патриарх и бессменный лидер движения Ярослав Качиньский объявил – партию покинут более 30 депутатов. В тот же день бывший премьер Матеуш Моравецкий уточнил сводку потерь – 40 депутатов Сейма, 1 сенатор и 3 евродепутата.

Чтобы понять последствия, коротко зафиксируем политическую карту Польши. Без экскурсий по кабинетам. У власти гражданская коалиция Дональда Туска. Либералы, Брюссель и привычный обмен угрозами с Минском и Москвой. Главная позиция – «Право и справедливость», сокращенно – ПиС. Консерваторы, националисты – вчерашние хозяева страны. Сегодня именно они делят партию между Качиньским и Моравецким. Единство оказалось не таким уж крепким.