Белорусская делегация направилась в Катар – чем будет наполнен официальный визит?

Из Африки в Западную Азию. Белорусская правительственная делегация направилась в Катар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке – расширение торгово-экономического взаимодействия и обсуждение перспективных направлений сотрудничества. В Дохе уже работает съемочная группа СТВ. Чем будет наполнен официальный визит белорусской правительственной делегации? Подробности у нашего корреспондента Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Основной день переговоров – завтра. Намечена встреча главы белорусского правительства с премьер-министром – министром иностранных дел Катара. В целом программа визита насыщенная, обсудить есть что. Беларусь и Катар сотрудничают не одно десятилетие. Дипломатическим отношениям почти 30 лет. У нас полное взаимопонимание в политической сфере. Трижды Катар посещал белорусский лидер, в последний раз в 2016-м. В свою очередь не раз катарские делегации были в нашей стране.

Сегодня Минск рассматривает Доху как потенциального и перспективного партнера для реализации совместных высокотехнологичных проектов. На данный момент двухсторонние отношения развиваются в экономической, торговой, туристической и культурной сферах. Подробнее о белорусско-катарском сотрудничестве накануне мы поговорили с временным поверенным в делах Беларуси в Катаре Алексеем Малафеем.

Алексей Малафей, временный поверенный в делах Беларуси в Катаре:

Наша продукция известна. Белорусское сухое молоко используется при производстве мороженого в Катаре единственным производителем. Есть большой интерес к белорусским высоким технологиям. Мы в ноябре 2024 года провели визит делегации Парка высоких технологий и белорусских IT-компаний, резидентов ПВТ в Катар. Перспективным направлением является гуманитарное сотрудничество, развитие гуманитарного сотрудничества. Здесь мы делаем ставку на развитие туризма.