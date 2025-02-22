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Продбезопасность, атомная энергетика, образование – визит Головченко в Уганду принёс новые договорённости

22 февраля 2025 10:36
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Продовольственная безопасность, атомная энергетика, образование – официальный визит премьер-министра Беларуси в Уганду принес новые двусторонние договоренности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продбезопасность, атомная энергетика, образование – визит Головченко в Уганду принёс новые договорённости-2

Ряд документов подписан по итогам переговоров Романа Головченко с президентом страны. Меморандум о взаимопонимании заключили Министерства иностранных дел Беларуси и Уганды. Сделан серьезный шаг в укреплении межправительственного сотрудничества: подписано соглашение о взаимной отмене виз по дипломатическим и служебным паспортам. Официальный визит Романа Головченко в Уганду завершен. Однако командировка продолжается.

# Роман Головченко # Международное сотрудничество

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