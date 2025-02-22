Продбезопасность, атомная энергетика, образование – визит Головченко в Уганду принёс новые договорённости

Ряд документов подписан по итогам переговоров Романа Головченко с президентом страны. Меморандум о взаимопонимании заключили Министерства иностранных дел Беларуси и Уганды. Сделан серьезный шаг в укреплении межправительственного сотрудничества: подписано соглашение о взаимной отмене виз по дипломатическим и служебным паспортам. Официальный визит Романа Головченко в Уганду завершен. Однако командировка продолжается.