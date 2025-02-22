Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Катар

Укрепляем позиции на Ближнем Востоке. Белорусский правительственный борт приземлился в Международном аэропорту Хамад. Официальный визит в Катар начался. В повестке – расширение торгово-экономического сотрудничества и обсуждение перспективных направлений взаимовыгодного партнерства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезность намерений налицо: ковровая дорожка, рота почетного караула. Белорусского премьера приветствовали как самого дорогого гостя. По всем канонам ближневосточного гостеприимства. Символично, у трапа Романа Головченко встретил исполняющий обязанности руководителя Министерства иностранных дел Катара. В этой сфере нам есть что обсудить. Сейчас между Минском и Дохой налажено сотрудничество в экономической, торговой, туристической и культурной сферах. Но мы рассматриваем ближневосточное государство в том числе как партнера, который поможет реализовать совместные проекты и в третьих странах, используя белорусскую технику и технологии.