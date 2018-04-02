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Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне

02 апреля 2018 19:15
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии 2 апреля открыли новый законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди у депутатов и сенаторов почти три месяца непростой работы. В центре внимания народных избранников – десятки законопроектов, в числе которых и достаточно резонансные документы. А значит, в обеих палатах парламента не обойдется без дискуссий и споров, за которыми мы, конечно же, будем следить, ведь в рамках этих законов белорусам жить дальше.

Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-1

Кстати, уже сегодня из Овального зала пришло немало интересных новостей. Все подробности у Екатерины Жиляниной.

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Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-4

Весеннюю сессию депутаты начали с 9 законопроектов. Один из них – абсолютно новый для страны документ об органической продукции. Биотовары – мировой тренд. От 5 до 10 % площадей сельхозугодий на планете уже отданы под выращивание экопродукции. Требования к ней особые: никакой химии или синтетики. Ни пестицидов, ни удобрений, кроме, разумеется, натуральных. Таких, например, как клевер или люпин. Поля должны быть изолированы и от промышленности, и от хозяйственных угодий, на которых используют недопустимые для органики вещества. Само собой, урожайность будет ниже, затраты – больше.

Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-7

Сергей Литвин: «На практике у нас такого закона не было в Республике Беларусь, хотя в 170 странах мира он есть»

И не то, чтобы белорусы раньше не занимались «органикой». Наш органический березовый сок сыскал поклонников даже за океаном. Но для того, чтобы развернуть производство биопродукции в больших масштабах, условий пока не было. Для детского питания сырье приходилось закупать за рубежом.

Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-10

Теперь условия появятся. Поля, конечно, предстоит подготовить: три года так называемой очистки. А затем уже любители здорового питания на прилавках смогут найти элитный товар made in Belarus с маркировкой «органический продукт». Рассчитываем, безусловно, и на экспорт. В первом чтении законопроект, определяющий нормы такого земледелия, депутаты поддержали.

Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-13

Как и блок транспортных документов. О государственно-частном партнерстве в дорожном строительстве в Беларуси говорили уже не раз. Пилотный проект – участок автодороги М10 – в стадии реализации. Представленные сегодня в Палате представителей документы определяют правила для будущих проектов.

Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-16

Дмитрий Заблоцкий: «Средства, которые вкладывает частный инвестор, он рано или поздно должен получить обратно»

Белорусским автолюбителям не стоит сразу представлять дополнительные расходы: альтернативные пути все равно останутся. Но и сеть платных дорог удлинится. Сейчас это 1500 километров, к 2021 будет 1786.

Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-19

Сегодня министр транспорта рассказал депутатам, что платной станет после реконструкции М6. Это направление Минск–Гродно–польская граница. Впрочем, это касается всех трасс, прошедших реконструкцию, за исключением второй кольцевой. Журналистам же в кулуарах Анатолий Сивак рассказал о том, как обстоит дело с треснувшим мостом через Припять. Его планируют взорвать.

Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-22

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Проект разработан. Пролет, эти 188 метров (это три пролета, но он работает как неразрывной элемент такой на четырех опорах) будет заменен на металлобетонный. То есть основные конструкции несущие – это металл.

Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-25

Пришла на открытие сессии глава ЦИК. Лидию Ермошину, воспользовавшись случаем, спросили о возможности проведения референдума. В последнее время много говорят об изменениях в Конституции. Собственно, сами новеллы предложит Конституционный суд. А вот за ЦИКом, если решение о проведении все-таки примут, организация. Уложиться обещают в 70 дней.

Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-28

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Центральной комиссией создается счет. Он есть всегда, постоянно – как вы знаете, мы его размораживаем при проведении каждой избирательной кампании для перечисления внебюджетных средств. И юридические лица, и граждане вправе перечислять туда средства. Сумма на референдумы, как правило, небольшая. Это изготовление листовок и заработная плата участковых избирательных комиссий, скажем так, за неделю – то есть досрочное голосование, день выборов, подведение итогов.

Решение по срокам выборов (президентских и парламентских) пока не принято.

Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне-31

Но вернемся к парламентариям. В ходе нынешней сессии планируют рассмотреть порядка 50 документов. В том числе два декрета – о цифровой экономике и содействии занятости населению. Изменения ждут Жилищный кодекс и Трудовой – в части дистанционной работы. Продолжится либерализация налогового законодательства, дальнейшее совершенствование бизнес-среды. Обсудят в Овальном зале банковскую сферу, энергетику, образование и многое другое. А еще парламентарии начнут работу над будущим бюджетом. Президент поставил задачу: подойти к процессу по-новому. Во главе угла – экономия и эффективность.

# Лидия Ермошина # Фотофакт # Парламент Беларуси # Анатолий Сивак

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