Строительство дорог, органическая продукция и цифровая экономика: какие проекты рассмотрят парламентарии в новом сезоне

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии 2 апреля открыли новый законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впереди у депутатов и сенаторов почти три месяца непростой работы. В центре внимания народных избранников – десятки законопроектов, в числе которых и достаточно резонансные документы. А значит, в обеих палатах парламента не обойдется без дискуссий и споров, за которыми мы, конечно же, будем следить, ведь в рамках этих законов белорусам жить дальше.

Кстати, уже сегодня из Овального зала пришло немало интересных новостей. Все подробности у Екатерины Жиляниной. Решение по социально-экономическому развитию требует принципиально новых действий – Михаил Мясникович

Весеннюю сессию депутаты начали с 9 законопроектов. Один из них – абсолютно новый для страны документ об органической продукции. Биотовары – мировой тренд. От 5 до 10 % площадей сельхозугодий на планете уже отданы под выращивание экопродукции. Требования к ней особые: никакой химии или синтетики. Ни пестицидов, ни удобрений, кроме, разумеется, натуральных. Таких, например, как клевер или люпин. Поля должны быть изолированы и от промышленности, и от хозяйственных угодий, на которых используют недопустимые для органики вещества. Само собой, урожайность будет ниже, затраты – больше.

Сергей Литвин: «На практике у нас такого закона не было в Республике Беларусь, хотя в 170 странах мира он есть» И не то, чтобы белорусы раньше не занимались «органикой». Наш органический березовый сок сыскал поклонников даже за океаном. Но для того, чтобы развернуть производство биопродукции в больших масштабах, условий пока не было. Для детского питания сырье приходилось закупать за рубежом.

Теперь условия появятся. Поля, конечно, предстоит подготовить: три года так называемой очистки. А затем уже любители здорового питания на прилавках смогут найти элитный товар made in Belarus с маркировкой «органический продукт». Рассчитываем, безусловно, и на экспорт. В первом чтении законопроект, определяющий нормы такого земледелия, депутаты поддержали.

Как и блок транспортных документов. О государственно-частном партнерстве в дорожном строительстве в Беларуси говорили уже не раз. Пилотный проект – участок автодороги М10 – в стадии реализации. Представленные сегодня в Палате представителей документы определяют правила для будущих проектов.

Дмитрий Заблоцкий: «Средства, которые вкладывает частный инвестор, он рано или поздно должен получить обратно» Белорусским автолюбителям не стоит сразу представлять дополнительные расходы: альтернативные пути все равно останутся. Но и сеть платных дорог удлинится. Сейчас это 1500 километров, к 2021 будет 1786.

Сегодня министр транспорта рассказал депутатам, что платной станет после реконструкции М6. Это направление Минск–Гродно–польская граница. Впрочем, это касается всех трасс, прошедших реконструкцию, за исключением второй кольцевой. Журналистам же в кулуарах Анатолий Сивак рассказал о том, как обстоит дело с треснувшим мостом через Припять. Его планируют взорвать.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Проект разработан. Пролет, эти 188 метров (это три пролета, но он работает как неразрывной элемент такой на четырех опорах) будет заменен на металлобетонный. То есть основные конструкции несущие – это металл.

Пришла на открытие сессии глава ЦИК. Лидию Ермошину, воспользовавшись случаем, спросили о возможности проведения референдума. В последнее время много говорят об изменениях в Конституции. Собственно, сами новеллы предложит Конституционный суд. А вот за ЦИКом, если решение о проведении все-таки примут, организация. Уложиться обещают в 70 дней.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Центральной комиссией создается счет. Он есть всегда, постоянно – как вы знаете, мы его размораживаем при проведении каждой избирательной кампании для перечисления внебюджетных средств. И юридические лица, и граждане вправе перечислять туда средства. Сумма на референдумы, как правило, небольшая. Это изготовление листовок и заработная плата участковых избирательных комиссий, скажем так, за неделю – то есть досрочное голосование, день выборов, подведение итогов. Решение по срокам выборов (президентских и парламентских) пока не принято.