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«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов

02 апреля 2018 18:32
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Новости Беларуси. 2 апреля в Минске состоялся символический обмен документами, связанными с творчеством Максима Богдановича и Максима Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-1

Классики были близкими родственниками и дружили семьями. Между тем, Евгений Пустовой нашел и другие точки взаимного интереса, которые уже два десятилетия связывают Беларусь и Россию.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-4

Два литературных гения, два Максима – разные ветви на одном стволе. Максим Богданович и Максим Горький – родня. О символах единения на литературной почве – сегодня вспомнили в День единения народов Беларуси и России.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-7

Вадим Полонский, директор Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук:
Это единство имеет самые глубокие корни, пронизывает собой все уровни гуманитарного пространства, человеческой жизни. Что для нас важно – символически уходит даже в реальность частной жизни людей, в реальность семейной жизни.

Между Минском и Москвой организовали телемост, а между музеями – символический обмен документами, связанными с творчеством двух гениев литературы.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-10

Две страны – одно пространство, от культурного до медийного. В условиях глобализации надо использовать современные формы работы со зрителями, слушателями и читателями, но основываться на традиционном содержании: белорусы и россияне – вместе.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-13

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Хотелось бы, возможно, поговорить о том, чтобы это реализовалось. Чтобы более широко в региональных средствах массовой информации, которые пользуются авторитетом как в Российской Федерации, так и в Беларуси, обладают большими тиражами, в социальных сетях так же развивалась белорусско-российская интеграционная проблематика.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-16

Пресс-туры делают наши страны ближе, но надо сокращать дистанцию между производителями и потребителями Союзного государства. Единый продовольственный рынок и единая промышленная политика – дальнейшие ориентиры для интеграции.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-19

Беларусь и Россия планируют создать единый продовольственный рынок и единую промышленную политику

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-22

Впереди – совместный союзный проект по реставрации Брестской крепости и раскопок под Ржевом. Там постоянно присутствуют наши следопыты из 52-го батальона. От военной истории – к оборонительному сотрудничеству: «Запад», «Щит союза». Но особенно часто на полигонах встречаются наши спецназовцы.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-25

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
В каждом мероприятии, которое мы проводим с Российской Федерацией, мы пытаемся приобрести что-то новое, где у них есть прогресс, движение вперед. Участие десантов штурмовых подразделений в миротворческой операции – для нас это новое, мы не работали.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-28

Андрей Вязников, заместитель командующего ВДВ России:
Военная наука не стоит на месте, поэтому как мы, так же и Вооруженные Силы Беларуси совершенствуемся в этом направлении. Нам полезно учиться друг у друга для того, чтобы быть более боеспособными.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-31

В унисон сегодня звучит и музыка союзного государства.

«Это единство пронизывает собой все уровни человеческой жизни». Беларусь и Россия отмечают День единения народов-34

На высокой ноте близких отношений отметили День единения во Дворце Республики. Перефразируя слова известного шлягера на слова белорусского Максима, между белорусским узором – российская хохлома.

# Беларусь-Россия # Григорий Рапота # Фотофакт # Александр Карлюкевич # Вадим Денисенко # Вадим Полонский # Андрей Вязников

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