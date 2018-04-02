Закон об органических продуктах и платные дороги: первые итоги весенней сессии депутатов Палаты представителей

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей 2 апреля открыли весеннюю сессию. В Овальном зале народные избранники обсуждают изменения по 9 законопроектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже есть первые итоги. Как стало известно, в Беларуси появится закон об органических продуктах. В нем будут определены нормы производства и маркировки соответствующих товаров. Новый для страны документ депутаты рассмотрели в первом чтении.

Сергей Литвин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На практике у нас такого закона не было в Республике Беларусь, хотя в 170 странах мира он есть. Можно назвать биологически чистой продукцией. Продукт сам по себе дорогостоящий, ибо применяется и ручной, и технический труд. Продукт без синтетических средств для детского питания. Кто аллергик, кто страдает сахарным диабетом, они требуют вот таких продуктов. Ну, и кто ведет здоровый образ жизни, заботится о своем здоровье.

Часть документов из повестки сессии касаются транспортной сферы. В частности, изменения ждут закон об автомобильных дорогах. Предлагается строить и реконструировать их с привлечением инвестора в тех случаях, когда бюджетных средств не хватает. Восстановленные с помощью бизнеса участки могут стать платными. Впрочем, лишь в тех случаях, когда у автолюбителей будет бесплатная альтернатива.

Дмитрий Заблоцкий, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Средства, которые вкладывает частный инвестор, он рано или поздно должен получить обратно. Тут несколько вариантов возмещения затрат. Это самое простое – нагрузка ложиться на бюджет, а также есть вариант введения платы за проезд по этим дорогам. В первую очередь плата будет взиматься с транзитных транспортных средств, появятся платные участки дороги уже для всех. Тот, кто захочет более комфортно и быстро добираться, может пользоваться платными участками дороги.