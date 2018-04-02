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Мансур Аззам прибыл в Минск с рабочим визитом: что заинтересовало сирийского министра

02 апреля 2018 12:53
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Новости Беларуси. Министр по делам дворца президента Сирии находится с рабочим визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мансур Аззам прибыл в Минск с рабочим визитом: что заинтересовало сирийского министра-1

Свою программу в Минске Мансур Аззам начал с посещения Национального художественного музея. Больше всего гостей заинтересовали полотна белорусских мастеров и иконопись. О точках соприкосновения в белорусско-сирийском сотрудничестве речь пойдет 2 апреля на встрече с главой Администрации Президента Беларуси.

Мансур Аззам прибыл в Минск с рабочим визитом: что заинтересовало сирийского министра-4

Также сирийский министр познакомится с промышленным, спортивным и туристическим потенциалом Беларуси. В ближайшие дни он посетит Минский автомобильный завод, «Минск-арену», музей Великой Отечественной войны и Несвижский замок.

Мансур Аззам прибыл в Минск с рабочим визитом: что заинтересовало сирийского министра-7

# Фотофакт # Международное сотрудничество

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