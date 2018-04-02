Прямой эфир

Решение по социально-экономическому развитию требует принципиально новых действий – Михаил Мясникович

02 апреля 2018 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон начали и сенаторы. Совет Республики на весенней сессии рассмотрит более 20 документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон об органических продуктах и платные дороги: первые итоги весенней сессии депутатов Палаты представителей

Решение по социально-экономическому развитию требует принципиально новых действий – Михаил Мясникович-1

Главное внимание уделено таким сферам, как инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, государственно-частное партнёрство. Открывая заседание, председатель верхней палаты парламента отметил важность внедрения инновационных механизмов подготовки нормативных правовых актов.

Решение по социально-экономическому развитию требует принципиально новых действий – Михаил Мясникович-4

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
За время весенней сессии нам предстоит рассмотреть более 20 законопроектов. Принято главой государства решение по социально-экономическому развитию требует принципиально новых действий со стороны Совета Республики Национального собрания. Это совершенствование правовой базы, регулирующей отношения в сфере деловой инициативы, инвестиционной деятельности, государственно-частного партнерства, повышение жизненного уровня людей, социальной защиты населения.

# общество # Михаил Мясникович # Фотофакт # Парламент Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Экономика получила большой плюс». Срок безвиза в Беларуси планируют увеличить до 10 дней
02 апреля 2018 13:54

«Экономика получила большой плюс». Срок безвиза в Беларуси планируют увеличить до 10 дней

Потепление ожидается в Беларуси с середины недели
02 апреля 2018 13:28

Потепление ожидается в Беларуси с середины недели

Минскзеленстрой готовится восстановить деревья после применения реагентов
02 апреля 2018 12:37

Минскзеленстрой готовится восстановить деревья после применения реагентов