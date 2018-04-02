Решение по социально-экономическому развитию требует принципиально новых действий – Михаил Мясникович

Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон начали и сенаторы. Совет Республики на весенней сессии рассмотрит более 20 документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

За время весенней сессии нам предстоит рассмотреть более 20 законопроектов. Принято главой государства решение по социально-экономическому развитию требует принципиально новых действий со стороны Совета Республики Национального собрания. Это совершенствование правовой базы, регулирующей отношения в сфере деловой инициативы, инвестиционной деятельности, государственно-частного партнерства, повышение жизненного уровня людей, социальной защиты населения.