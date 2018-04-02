«Каждый раз, приезжая сюда, открываю для себя что-то новое». Какие объекты посетит сирийский министр в Беларуси?

Новости Беларуси. Белорусско-сирийское сотрудничество может выйти на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 2 апреля говорили глава Администрации Президента Наталья Кочанова и министр по делам дворца президента Сирии Мансур Аззам. Он находится с рабочим визитом в Беларуси.
Мансур Аззам прибыл в Минск с рабочим визитом: что заинтересовало сирийского министра
Мансур Аззам, министр по делам дворца президента Сирии:
Мы высоко ценим роль, которую играет Беларусь, поддерживая Сирию во время войны. Сейчас мы в состоянии достижения окончательной победы над терроризмом. Сегодня на встрече с главой Администрации Президента Беларуси мы договорились расширять сотрудничество. В частности, мы работаем над ликвидацией бюрократических барьеров в выстраивании отношений.
Я очень рад возможности посетить ваши культурные объекты, они оставили большое впечатление. Замечаю, что за последние годы ваша страна достигла больших успехов. Каждый раз, приезжая сюда, открываю для себя что-то новое.
Отметим, что с 2015 года отношения Беларуси и Сирии стали заметно активнее. Планируется, что в ходе этого визита стороны найдут еще больше точек взаимодействия. Также сирийский министр познакомится с промышленным, спортивным и туристическим потенциалом Беларуси. В ближайшие дни он посетит Минский автомобильный завод, «Минск-Арену», музей Великой Отечественной войны и Несвижский замок.