«Каждый раз, приезжая сюда, открываю для себя что-то новое». Какие объекты посетит сирийский министр в Беларуси?

Об этом 2 апреля говорили глава Администрации Президента Наталья Кочанова и министр по делам дворца президента Сирии Мансур Аззам. Он находится с рабочим визитом в Беларуси.

Мансур Аззам, министр по делам дворца президента Сирии:

Мы высоко ценим роль, которую играет Беларусь, поддерживая Сирию во время войны. Сейчас мы в состоянии достижения окончательной победы над терроризмом. Сегодня на встрече с главой Администрации Президента Беларуси мы договорились расширять сотрудничество. В частности, мы работаем над ликвидацией бюрократических барьеров в выстраивании отношений.

Я очень рад возможности посетить ваши культурные объекты, они оставили большое впечатление. Замечаю, что за последние годы ваша страна достигла больших успехов. Каждый раз, приезжая сюда, открываю для себя что-то новое.