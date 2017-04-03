Защита интересов издателей. Совет Республики впервые инициирует внесение поправок в закон «Об авторском праве»

Новости Беларуси. К работе 3 апреля приступили в Верхней палате парламента. Весенняя сессия в Совете Республики открылась уже традиционно со звуков гимна.

В повестке первого дня работы сенаторов – 10 вопросов, связанных с важнейшими сферами жизни белорусов. Среди основных – закон «О борьбе с коррупцией», «О социальной защите инвалидов». Кроме того, Совет Республики впервые инициирует внесение поправок в закон «Об авторском праве». Эти изменения направлены в первую очередь на защиту интересов издателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Старовойтова, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Одной из таких норм является норма о свободных лицензиях. Дает возможность автору делегировать свои полномочия в рамках исключительного права на произведения неограниченному числу лиц.