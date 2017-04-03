Александр Лукашенко: нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге 3 апреля проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств начали разговор с трагедии в питерском метро. Президент Беларуси выразил свои соболезнования и высказал слова огорчения, что их общение омрачено такими печальными событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Владимир Владимирович, спасибо. Вы знаете мое отношение к нечужому для меня городу, вашему родному Петербургу. Я действительно с большим удовольствием сюда приезжаю. Очень жаль, конечно, очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что, дай бог, чтобы этим закончилось, потому что мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами. И дай бог, чтобы не было хуже. Я также хочу и вам выразить свои соболезнования, родным, близким, питерцам, которые очень болезненно, остро реагируют на подобные вещи, как и вообще наши люди-славяне.

Но я только что вам сказал, что спокойно нам жить никто не даст, к сожалению.

Поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество. Мы не в изолированном мире живем. Мы это понимаем с вами, не первый год работаем в этих должностях. Поэтому нам надо, наверное, серьезно, кстати, это одна из тем нашего разговора сегодня, главная тема – безопасность нашего отечества, если можно так называть, я думаю, так оно и есть. И мы будем много говорить о том, как в этом мире нам жить дальше, как защитить интересы своих людей. А то, что проблемы в отношениях – они будут всегда.

Но, знаете, на фоне таких событий эти проблемы просто меркнут, мы такие проблемы способны решать быстро и эффективно.

Дай бог, чтобы было тихо, спокойно, и чтобы мы смогли и дальше обеспечивать нашу безопасность, безопасность наших народов.