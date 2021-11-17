Стороны пришли к пониманию. Состоялся очередной телефонный разговор Лукашенко и Меркель

Новости Беларуси. Диалог и контакты на высшем уровне продолжаются. 17 ноября состоялся очередной телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор касался ситуации на границе Беларуси со странами Европейского союза. Подробно обсудив проблемы беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении этих вопросов. Проблема вынесена на уровень Беларуси и ЕС.

В ближайшее время будут определены должностные лица с обеих сторон, которые немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся вопросов. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию. Ангела Меркель довела до Президента Беларуси просьбу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Международные организации, занимающиеся проблематикой беженцев и мигрантов, хотели бы продолжить активное сотрудничество с белорусской стороной.