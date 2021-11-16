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МИД ФРГ: власти Германии контактируют с правительством Беларуси по ситуации с беженцами

16 ноября 2021 14:48
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На фоне происходящего на границе с Польшей власти Германии контактируют с правительством Беларуси. Об этом заявил представитель МИД ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД ФРГ: власти Германии контактируют с правительством Беларуси по ситуации с беженцами-1

В Берлине считают важным состоявшийся ранее телефонный разговор между главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Кроме того, официальный представитель МИД ФРГ заверил, что немецкое посольство в Минске находится в контакте с белорусским правительством. МИД ФРГ в свою очередь поддерживает необходимый контакт с белорусским послом.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Владимир Макей # Жозеп Боррель # Фотофакт

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