МИД ФРГ: власти Германии контактируют с правительством Беларуси по ситуации с беженцами

На фоне происходящего на границе с Польшей власти Германии контактируют с правительством Беларуси. Об этом заявил представитель МИД ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине считают важным состоявшийся ранее телефонный разговор между главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Кроме того, официальный представитель МИД ФРГ заверил, что немецкое посольство в Минске находится в контакте с белорусским правительством. МИД ФРГ в свою очередь поддерживает необходимый контакт с белорусским послом.