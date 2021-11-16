Официальный Вильнюс признал необходимость диалога с Минском

По словам советника президента Литвы по вопросам внешней политики, диалог Запада с Беларусью это один из способов разрешения проблемы нелегальной миграции.

Аста Скайсгирите, советник президента Литвы по вопросам внешней политики:

Помогают ли санкции разрешить ситуацию? Нет, это не помогает разрешить ситуацию, до сих пор не помогло разрешить, поэтому мы должны смотреть на другие средства, которые есть в нашем арсенале.

По словам политика, диалог – это одно из тех самых средств, которые могут разрешить проблему. То, что Германия и Франция общаются с Беларусью – неплохо. Необходимо и в дальнейшем делать все, чтобы снизить эскалацию ситуации.