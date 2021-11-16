Новости Беларуси. Официальный Вильнюс признал необходимость диалога с Минском для решения миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Официальный Вильнюс признал необходимость диалога с Минском для решения миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам советника президента Литвы по вопросам внешней политики, диалог Запада с Беларусью это один из способов разрешения проблемы нелегальной миграции.
Аста Скайсгирите, советник президента Литвы по вопросам внешней политики:
Помогают ли санкции разрешить ситуацию? Нет, это не помогает разрешить ситуацию, до сих пор не помогло разрешить, поэтому мы должны смотреть на другие средства, которые есть в нашем арсенале.
По словам политика, диалог – это одно из тех самых средств, которые могут разрешить проблему. То, что Германия и Франция общаются с Беларусью – неплохо. Необходимо и в дальнейшем делать все, чтобы снизить эскалацию ситуации.