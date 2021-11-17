Состоялся разговор Владимира Макея и Жозепа Борреля. Что обсудили политики?

Новости Беларуси. 16 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом. Стороны условились о продолжении контактов по линии Беларусь-ЕС.