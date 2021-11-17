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Состоялся разговор Владимира Макея и Жозепа Борреля. Что обсудили политики?

17 ноября 2021 07:46
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Новости Беларуси. 16 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Состоялся разговор Владимира Макея и Жозепа Борреля. Что обсудили политики?-1

Владимир Макей довел информацию по ужесточению миграционного режима в Беларуси. Акцентировал серьезные усилия нашей стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью. Минск подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса.  

Состоялся разговор Владимира Макея и Жозепа Борреля. Что обсудили политики?-4

При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом. Стороны условились о продолжении контактов по линии Беларусь-ЕС.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Владимир Макей # Жозеп Боррель # Фотофакт

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