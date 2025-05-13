Стив Уиткофф назвал основные темы переговоров России и Украины

Стали известны темы возможных переговоров между Москвой и Киевом. Их озвучил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф. Это вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, как особо отметил чиновник, мирное соглашение невозможно без одобрения Владимира Путина. Уиткофф добавил, что также обсуждал урегулирование в Украине с советниками по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии. 11 мая президент России выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.

Встретятся ли за столом главы заинтересованных сторон, никто с уверенностью сказать не может. Трамп, который сейчас находится в турне по странам Персидского залива, лишь высказал предположение, что, может быть, приедет в Стамбул. Но эксперты сходятся во мнении, что переговоры 15 мая пройдут на уровне делегаций. И это косвенно подтверждают сообщения из Кремля о формировании команды переговорщиков, которые при лучшем раскладе подготовят почву для встречи на высшем уровне.