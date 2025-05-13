Лукашенко 14 мая проведёт переговоры с Президентом Зимбабве

Беларусь поддерживает дружественные отношения с государствами, строящими свою внешнюю политику на принципах взаимного уважения и добрососедства. В их числе Зимбабве. Лидер этого африканского государства в эти дни находится в нашей стране с рабочим визитом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 мая во Дворце Независимости запланированы переговоры Александра Лукашенко с Эммерсоном Мнангагвой. В узком и расширенном составах обсудят состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Это третий визит Эммерсона Мнангагвы в Беларусь, что ярко свидетельствует о взаимном интересе в развитии сотрудничества по различным направлениям. Прежде всего в экономической сфере. Товарооборот между Беларусью и Зимбабве за пять лет вырос в восемь раз. Импульс развитию сотрудничества придал визит белорусского лидера в Зимбабве, который состоялся в 2023 году.