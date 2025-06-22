Иван Тертель прокомментировал помилование Президентом 14 человек

Еще один штрих к контексту переговоров-принятие Президентом Беларуси решения о помиловании 14 человек. Граждане – Японии, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции, США. Есть в списке и белорусы, осужденные за экстремистскую деятельность. Глава КГБ рассказал, что по каждому велась тщательная работа в плотной связке с Генпрокуратурой. Но финальное слово было, конечно, за Александром Лукашенко. Это конституционное право главы государства.

Помимо Министерства иностранных дел в контакте с американскими партнерами не со вчерашнего дня, как вы понимаете, и силовые структуры. В частности, Комитет госбезопасности. Иван Тертель обозначил то, что сейчас можно озвучить касаемо переговоров нашего Президента со спецпосланником Президента США. Это результат планомерной работы на протяжении года, но еще любопытнее, обозначил, что это не единственное западное государство, с которым мы проводим определенную планомерную работу, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Просто пока не пришло время говорить о других.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Президент очень внимательно подходил ко всем аспектам. Мы понимаем, что критерии, которыми руководствовался глава государства, были, прежде всего, это гуманитарный, потому что мы знаем подход нашего Президента – это прежде всего интересы семьи, это прежде всего интересы несовершеннолетних детей. Второй аспект – это то, что мы должны развивать все-таки добрососедские отношения и с разными странами и дескалировать эту ситуацию. Поэтому было принято решение в отношении ряда, как вы помните по сообщениям, которые были, в этом списке было много граждан иностранных государств, подданных Японии, Польши и некоторых других государств. Это львиная доля из этого списка. И многие из этих лиц, надо сказать, осуждены за преступления, связанные со шпионажем против нашего государства, связанные с совершением преступлений в сфере обеспечения безопасности Республики Беларусь, сфере работы на иностранные спецслужбы. И у нас, как вы знаете, нет политических заключенных, нет такой категории. В отношении части этих лиц превалировали семейные обстоятельства. Глава государства пошел по просьбе американской администрации на этот шаг, понимая, что это приведет все-таки к определенным ответным, наверное, шагам других государств, мы в целом добьемся какого-то консенсуса.

Как бы то ни было. Вся эта работа и диалог направлены исключительно во имя стабилизации ситуации в нашем регионе и мире в целом. Беларусь была и остается приверженной политике миролюбия и добрососедства.