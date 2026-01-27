Венгрия и Словакия намерены оспорить в суде запрет ЕС на импорт газа из России

К новостям в мире. В Евросоюзе назревает очередной скандал. В этот раз камнем преткновения стало решение Брюсселя об отказе от импорта российского газа с осени 2027 года. Словакия и Венгрия намерены оспорить в суде такой шаг руководства ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои иски стороны отправят по отдельности из-за невозможности направления совместной жалобы. Речь идет о запрете, введенном Евросоветом 26 января. Будапешт и Братислава голосовали против него, но большинство стран ЕС поддержали. При этом документ был специально разработан таким образом, чтобы обойти вето Словакии и Венгрии.

Руководство Евросоюза в очередной раз продемонстрировало полное безразличие к энергетическим потребностям и суверенитету двух государств. Данный запрет грубо нарушает основополагающий договор Европейского союза, гарантирующий странам право самостоятельно определять энергополитику и выбирать поставщиков.