Прямой эфир

Венгрия и Словакия намерены оспорить в суде запрет ЕС на импорт газа из России

27 января 2026 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К новостям в мире. В Евросоюзе назревает очередной скандал. В этот раз камнем преткновения стало решение Брюсселя об отказе от импорта российского газа с осени 2027 года. Словакия и Венгрия намерены оспорить в суде такой шаг руководства ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия и Словакия намерены оспорить в суде запрет ЕС на импорт газа из России-2

Свои иски стороны отправят по отдельности из-за невозможности направления совместной жалобы. Речь идет о запрете, введенном Евросоветом 26 января. Будапешт и Братислава голосовали против него, но большинство стран ЕС поддержали. При этом документ был специально разработан таким образом, чтобы обойти вето Словакии и Венгрии.

Руководство Евросоюза в очередной раз продемонстрировало полное безразличие к энергетическим потребностям и суверенитету двух государств. Данный запрет грубо нарушает основополагающий договор Европейского союза, гарантирующий странам право самостоятельно определять энергополитику и выбирать поставщиков. 

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Бывший тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев умер в возрасте 85 лет
27 января 2026 13:46

Бывший тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев умер в возрасте 85 лет

Партия АдГ в случае победы потребует от Киева компенсацию за помощь ВСУ – Вайдель
27 января 2026 13:22

Партия АдГ в случае победы потребует от Киева компенсацию за помощь ВСУ – Вайдель

Ущерб от снежного шторма в США может превысить 110 млрд долларов
27 января 2026 12:12

Ущерб от снежного шторма в США может превысить 110 млрд долларов