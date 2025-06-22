Тертель: США – это не единственное западное государство, с которым Беларусь проводит планомерную работу

Помимо Министерства иностранных дел в контакте с американскими партнерами не со вчерашнего дня, как вы понимаете, и силовые структуры. В частности, Комитет госбезопасности. Иван Тертель обозначил то, что сейчас можно озвучить касаемо переговоров нашего Президента со спецпосланником Президента США. Это результат планомерной работы на протяжении года, но еще любопытнее, обозначил, что это не единственное западное государство, с которым мы проводим определенную планомерную работу, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Просто пока не пришло время говорить о других.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Мероприятие, которое было на днях, это только одно из очень-очень многих контактов у главы государства, в том числе на самом высоком уровне, на высоком уровне с другими странами есть. Есть их много, и, конечно, пока не время о них говорить, но со временем мы расскажем. Я думаю, что этот жест, который наш глава государства проявил к соседям, несмотря на их политику, не совсем добрососедскую и взвешенную, и не во благо их народам. И вот те посылы, которые наш глава государства направил им, они будут услышаны, и мы увидим такой же добрососедский подход с их стороны.