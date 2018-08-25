Стало известно, о чем говорили Президенты Беларуси и России в Сочи

Стала известна тематика переговоров президентов Беларуси и России в Сочи. Об этом рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1" со ссылкой на эксклюзивное интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили международную повестку: от взаимоотношений с президентом США, Дональдом Трампом до частного визита на свадьбу австрийского министра иностранных дел.

"Как отметил Президент, для Беларуси крайне важна и чувствительна позиция России в мире. Она напрямую влияет на нашу экономику", – рассказали в телеэфире.

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Вопреки расхожему мнению в прессе, лидеры двух стран не касались темы газа и кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Президент Беларуси озвучил такие узкие места в союзной повестке, как блокирование поставок белорусского продовольствия, дискриминация совместных предприятий в вопросе уплаты утилизационного сбора, квотирование, а, по сути, вытеснение отечественных автоперевозчиков. Плюс вопросы реальной стоимости строительства БелАЭС и председательства в ОДКБ.

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