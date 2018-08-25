Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече в ближайшее время с участием членов правительств двух стран

Президенты Беларуси и России на переговорах в Сочи 22 августа договорились о новой встрече в ближайшее время с участием членов правительств двух стран. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое важное было то, что мы договорись с Президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках (особенно у него, поскольку я тут взял паузу небольшую, мне проще). У него очень напряженный график. Это действительно так, вы это видите. И он сейчас будет в Сибири длительное время. А после вот этих визитов в регионы России мы встретимся в широком формате. И это было его предложение – Владимира Путина. Прежде всего расширимся за счет наших представителей правительств. Он в курсе, что у нас новое правительство, естественно. И он предложил: давай мы встретимся вот в ближайшее время или здесь в Сочи, или в Москве, и обсудим проблемы, которые больше всего касаются правительств России и Беларуси. Известные проблемы».

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«Мы еще раз обнаружили, что это вопросы правительств. И они должны решать эти вопросы. Но коль уж на нас выведены они, надо принимать решение. Поэтому ничего нового. Как я в начале сказал, новых вопросов у нас к счастью проблемных не появилось, и они не накапливаются. Но это старые вопросы, по которым может быть и нам надо принимать решение. И предложение Путина о том, что мы должны это сделать в присутствии членов правительств и премьер-министров (он это подчеркнул), это действительно была такая договоренность. Мы такое решение приняли после обсуждения блока международных проблем», – отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь и Россия – близкие государства. «Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам, – сказал белорусский лидер. – Казалось бы, это личное, вообще, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто».

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«Поэтому средства массовой информации, услышав это, эту открытость (утечки разные бывают), кричат о том, что не просто шероховатости, – заискрило между президентами, беда... И начинаются разного рода выдумки и размышления. Да нет, по разному, формы у нас абсолютно разные. Порой просто семейные. Вот мы как родные люди обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим», – добавил Александр Лукашенко.