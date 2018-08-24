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Перед новым послом России в Беларуси стоит задача довести товарооборот между странами до 50 миллиардов долларов

24 августа 2018 18:47
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Новости Беларуси. Российскую дипмиссию в Беларуси возглавил Михаил Бабич. Он также наделен функциями спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед новым послом России в Беларуси стоит задача довести товарооборот между странами до 50 миллиардов долларов-1

Обращаясь к новому послу, Владимир Путин подчеркнул, что наши государства связывают особые отношения, Беларусь для России – главный партнер и союзник.

Перед новым послом России в Беларуси стоит задача довести товарооборот между странами до 50 миллиардов долларов-4

Одна из задач, которая была поставлена перед Михаилом Бабичем при назначении – в ближайшее время довести товарооборот между странами до 50 миллиардов долларов. По итогам 2017 года он едва превысил 32 миллиарда.

Перед новым послом России в Беларуси стоит задача довести товарооборот между странами до 50 миллиардов долларов-7

Кроме того, Беларуси и России предстоит выстраивать взаимодействие в рамках интеграционных сообществ и организаций, таких как ОДКБ, ЕАЭС, и, конечно, Союзное государство. Дипломат уже заявил о намерении сделать все возможное для реализации достигнутых на уровне президентов двух стран договоренностей.

Перед новым послом России в Беларуси стоит задача довести товарооборот между странами до 50 миллиардов долларов-10

Прежде Михаил Бабич занимал пост полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Больше о дипломате можно узнать здесь.

# Беларусь-Россия # Михаил Бабич # Фотофакт

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