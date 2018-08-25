Александр Лукашенко высказался о назначении Михаила Бабича послом в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" прокомментировал назначение Михаила Бабича послом в Беларуси и спецпредставителем Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это, может, не совсем тяжеловес – Бабич, но человек в политике тяжелый. Прошедший уже определенные ступени, опытный человек, знающий многие проблемы. И, конечно же, центр СНГ – Минск. Поэтому, естественно, что надо этого человека догрузить, исходя из его опыта.

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Александр Лукашенко заявил, что ранее обсуждал с Владимиром Путиным кандидатуру нового посла в телефонном разговоре. "Я правда, не говорил об этом в СМИ широко. Мы ее обсуждали, наверное, месяца полтора или два тому назад, когда появилась идея у Президента России назначить сюда нового посла в связи с истечением срока у Александра Сурикова. И он (Владимир Путин) мне позвонил и задал этот вопрос, буду ли я возражать, – рассказал белорусский лидер. – Я говорю: "Да господь с тобой". Но по дружески задал ему вопрос: "Слушай, ты знаешь Бабича?" Он говорит: "Очень хорошо знаю". "Ты его лично, не как Президент, а как человек (мы друзья), ты его рекомендуешь?" "Да, я тебе его рекомендую, это нормальный человек, который будет способствовать нормализации, углублению наших отношений, это человек, который будет работать на доброе в наших отношениях". Я говорю: "Если так, я буду приветствовать это".

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"И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… это глупость несусветная", – подчеркнул глава белорусского государства.

Президент также отметил, что факт встречи Владимира Путина с новым послом Михаилом Бабичем вскоре после переговоров президентов в Сочи является лишь случайностью, так как о данной кандидатуре лидеры условились ранее. "Это абсолютная случайность. Мы не говорили на этой встрече о новом представителе в Беларуси. Абсолютно. Даже не касались этого вопроса. Он для нас решенный", – заявил Александр Лукашенко.



"То, что Путин догрузил Бабича многими вопросами, это, наверное, в связи с тем, что он лично ему доверяет и в связи с тем, что это такой крепкий человек. Я говорю – не тяжеловес, но близко к этому в российской политике. И человек, который может решать эти вопросы. По крайней мере, мы на это надеемся. И готовы работать с любым представителем Российской Федерации. Мы знаем, как будет вести себя любой посол России в Беларуси. Если он хочет, чтобы Беларусь осталась надолго, а, может, и на веки самым близким союзником для России, соответствующе должен поступать и посол", – резюмировал Александр Лукашенко.